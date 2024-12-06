帛琉辦公大樓落成剪綵 賴總統：展現台帛深厚情誼

總統賴清德與帛琉總統惠恕仁今天共同為「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵，賴總統致詞表示，這棟建築不僅代表帛琉政府將為人民提供更優質服務，也展現台灣和帛琉的深厚情誼。

總統賴清德、帛琉總統惠恕仁（Surangel WhippsJr.）今天出席「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵儀式，協助建造這棟聯合辦公大樓的台灣企業力方開發事業股份有限公司董事長黃偉勵，也以產業代表身分出席，共同見證與參與剪綵儀式。

賴總統致詞表示，非常高興代表台灣人民跟帛琉共和國各界共同見證帛琉公共服務的重要時刻，這棟建築不僅代表帛琉政府將為人民提供更優質的服務，也展現了台灣和帛琉的深厚情誼。

賴總統說，興建過程中，遭遇COVID-19疫情，又面臨缺工、缺料等問題，如今能夠順利落成，更見證了台灣和帛琉共同克服全球疫情傳染病、經濟逆境的韌性，更是兩國合作的成功典範。

賴總統感謝黃偉勵率領公司員工全力以赴完成這項使命，他希望未來洽公的民眾，除了獲得更有效率、更高品質的服務，也都能夠感受到台灣和帛琉的情誼，以及兩國攜手合作的成果。

總統表示，過去25年來不論颱風、疫情、還是地緣政治的變化，台灣和帛琉一起度過種種難關；展望未來，兩國也將在各領域密切合作，攜手面對氣候變遷、數位轉型，以及威權主義擴張等各種挑戰，讓兩國邦誼更加穩固、堅若磐石。