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若軍演影響雙城論壇？ 梁文傑：交流一定要氛圍好
賴清德總統今天結束對太平洋島國的訪問返台，解放軍是否發動對台軍演受到關注；陸委會副主委兼發言人梁文傑昨表示，我方密切關注中共有什麼樣的行為跟反應，至於中共若軍演是否影響台北上海雙城論壇的舉辦，甚至駁回上海方來台名單？他說，交流、溝通一定要氛圍好，氣氛不好的交流不會很健康。
梁文傑表示，前天已收到上海方面的名單，目前正審核、審查。我方要再度強調，最基本的是陸方人士來台不要有涉及政治的言論，不要有傷害台灣地位的說法，希望對方來台灣作客就要符合作客之道，我方會盡到待客之道。梁文傑說，陸生團一案的審查跟雙城論壇這一案沒有關係，過去我方也處理過其他團體來台，雙城論壇的邀請方是台北市政府，與陸生團不相干。
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