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觀察站／賴總統出訪零意外 美中台等川普進深水區

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統（中）出訪過境關島。圖／總統府提供
賴清德總統（中）出訪過境關島。圖／總統府提供

賴清德總統首次出訪過境外交「零意外」，美方接待與通話層級延續過去慣例與默契，賴總統在過境期間，不斷凸顯台美關係友好，也未出現「越線」言行，希望獲得美方青睞。不過，接下來的台美關係乃至美中台關係，川普政府上任之後才要進入深水區。

賴總統此次未過境美國本土，政治敏感性相對降低，但正值美國新舊政權交接期，賴總統過境夏威夷與關島的表現，不只華府關注，北京也睜大眼檢視。

美方接待賴清德擔任總統後的首次過境延續過去慣例，由於ＡＩＴ主席正在休育嬰假，改派執行理事藍鶯在夏威夷與關島登機歡迎；過境這兩地期間，賴總統分別與美國聯邦眾議院前院長裴洛西、美國聯邦眾議院議長強生等國會議員通話或視訊，這樣的「待遇」與前總統蔡英文時期沒有二致。

賴總統過境期間，談及台美關係總會強調台灣會持續強化自我防衛、加強經濟安全，台美雙方也共同合作，彰顯台灣對於自身安全的承諾，也提及台灣積極在全球半導體、高科技供應鏈中做出貢獻，之所以不斷凸顯我國會持續加強防衛、高科技供應鏈，目的就是在回應川普選前的「保護費」說法，賴總統希望透過一再表態來取得美方、尤其是川普新政府的信任。

雖然賴總統希望透過凸顯「台美關係」獲得川普團隊青睞，但川普行事風格向來被認為「難以預測」，且川普「美國優先」的立場從未改變，台灣除了要擔憂軍購、防衛相關問題，川普在經貿上的保護主義，不斷強調將提高關稅等作法，對未來台美間的經貿互動恐產生負面影響。

台美關係也不只是雙邊互動，更牽涉美中台三邊互動甚至角力。川普上任後，如何處理台灣問題，我方不能只是單方面「期待」美國對台友好；除了對美關係的經營，兩岸關係也是影響台灣的重要因素，如何在美中兩大勢力之間取得巧妙平衡，考驗賴政府智慧。

台美關係 川普 蔡英文 裴洛西 賴清德 關島

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