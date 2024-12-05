賴總統訪帛琉 明將與惠恕仁登雲林艦視察聯合操演
賴清德總統出訪友邦今抵達最後一站帛琉，明早賴總統將出席帛琉政府聯合辦公大樓剪綵儀式，另將與帛琉總統惠恕仁一同前往馬拉卡港（Malakal），出席台帛海上救援聯合操演，今年3月下水的國造雲林艦也參與此次操演。
賴總統明天新增台帛海上救援聯合操演行程，雲林艦是國艦國造第3艘4000噸級巡防艦，配有3組射程達120公尺的高壓水砲，以及規格相當於野戰醫院等級的精良專業醫療設備。
總統府發言人郭雅慧表示，聯合操演將由雲林艦上裝備的警備救難艇、無人機及遙控救生圈，結合台灣捐贈給帛琉的2艘多功能艇進行海上搜救演練，設定目標是成功救起5名落水者，其中1人為手部撕裂傷患者，送至雲林艦的醫療艙間進行急救演練。
根據規劃，賴總統、惠恕仁抵達馬拉卡港後，將先登艦聽取雲林艦的簡報介紹，再先後致詞，並為一座紀念此次操演的友好紀念碑揭牌署名。
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