賴總統、惠恕仁6日登雲林艦 視察台帛海上救援聯演

為深化台帛兩國海巡交流與人道救援合作，總統賴清德6日將與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）一同前往馬拉卡港（Malakal），出席台帛海上救援聯合操演，今年3月甫下水的國造雲林艦特地前往帛琉，參與此次聯演。

賴總統「繁榮南島．智慧永續」之旅今天下午抵達最後一站帛琉，總統府發言人郭雅慧表示，總統明天新增「台帛海上救援聯合操演」行程，今年3月甫交船的「雲林艦」是國艦國造第3艘4000噸級巡防艦，配有3組射程達120公尺的高壓水砲，以及規格相當於野戰醫院等級的精良專業醫療設備。

郭雅慧指出，聯合操演將由「雲林艦」艦上裝備的警備救難艇、無人機及遙控救生圈，結合台灣捐贈給帛琉的2艘多功能艇進行「海上搜救演練」，設定目標是成功救起5名落水者，其中1人為手部撕裂傷患者，送至「雲林艦」的醫療艙間進行急救演練。

根據規畫，台帛兩國元首抵達馬拉卡港後，將先登艦聽取「雲林艦」的簡報介紹，再先後致詞，並為一座紀念此次操演的友好紀念碑揭牌署名；在視察搜救演練前後，也會參觀艙間及醫療艙。

「雲林艦」的後甲板配有直升機起落設備，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。

賴總統明天行程，還包括出席「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵儀式，與隨團媒體茶敘、答謝午宴。預計當地時間下午3時45分搭乘專機離開帛琉，台北時間晚間6時50分抵台後，在桃園國際機場發表機場講話。

中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府曾於2019年3月22日簽署海巡合作協定，列明台、帛兩國將透過公務互訪、船艦敦睦、訓練資源分享、國際會議邀訪、共同辦理海上救助及執法演訓、共同執行海上聯合巡航及犯罪情資交換等方式，持續深化海巡合作及交流。

2019年3月「巡護七號」曾與帛琉共同辦理海上救生救難演練；2021年10月底至11月初，「巡護八號」也曾到帛琉辦理聯合搜救演練；2021年11月，台灣捐贈帛琉2艘多功能巡防艇以強化海上救援能力；2022年4月「我們的海洋大會」在帛琉舉辦，「台南艦」應邀到帛琉協助維護會議期間的海事安全等。