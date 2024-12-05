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賴總統訪帛琉國會發表演說 現場奏兩國國歌

聯合報／ 特派記者周佑政／帛琉即時報導
賴清德總統（中）出訪太平洋友邦，今天當地時間下午4時許飛抵帛琉，前往國會發表演說。記者周佑政／攝影
賴清德總統（中）出訪太平洋友邦，今天當地時間下午4時許飛抵帛琉，前往國會發表演說。記者周佑政／攝影

賴清德總統出訪太平洋友邦，今天當地時間下午4時許飛抵帛琉，帛方由國務部長艾古斯接機，現場也有近50名僑胞歡迎賴總統到訪。賴總統隨後拜會帛琉總統惠恕仁，接著前往國會發表演說，他感謝帛琉多年來支持台灣的國際參與。

賴總統與惠恕仁抵達帛琉國會後，現場奏兩國國歌。賴總統表示，今年是帛琉獨立30周年紀念，也是中華民國台灣和帛琉，慶祝25周年邦誼。兩國同屬南島民族，擁有共同的血緣與文化，也在各自的土地上，締造了民主與繁榮。

賴總統表示，台灣和帛琉都是對抗威權主義擴張、重要的民主堡壘。賴清德也在氣候變遷、教育、或產業、觀光等領域，分享彼此的經驗，為人民帶來更多福祉，讓生活更便利、國家更繁榮。

賴總統說，「我們都擁有南島語族文化，我們是一家人，我們都追求民主自由的信念，我們志同道合」。2020年蔓延全球的百年大疫，讓世界都停了下來，但台灣和帛琉，仍然心連著心，台灣捐贈防疫物資給帛琉。隔年，帛琉也和台灣開啟「旅遊泡泡」，共創安全的旅遊模式，讓台灣人民來到帛琉旅遊。「我們一起創造了，民主國家攜手對抗疫情的典範」。

帛琉國會多年來支持台灣的國際參與，賴總統說，今年3月帛琉國會代表，在「亞洲太平洋國會議員聯合會」， 支持台灣參加COP29。

他表示，因為帛琉對台灣的支持，「我們能夠在公衛、氣候變遷、飛安、以及打擊跨國犯罪等領域，做出更多貢獻」，讓台灣走向世界，也讓世界擁抱台灣。

賴總統說，這幾年全世界都面對智慧化轉型的挑戰，我在就職典禮上提到，要打造「智慧永續新台灣」。現在帛琉也要從國會的數位化開始，帶動國家的數位轉型。

賴總統說，「我們會在參議院共同啟動 國會數位化轉型計畫」，接下來台灣會與帛琉攜手合作，改善國會的影音設備、資安防護；並且建置電子化投票系統，提升國會議事的效率，也讓公民更方便參與，讓帛琉的民主政治持續深化。

賴總統明天將出席帛琉政府聯合辦公大樓剪綵儀式，並視察「台帛海上救援聯合操演」，我國「雲林艦」也將參與操演。

出訪 帛琉 惠恕仁 賴清德

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