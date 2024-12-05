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賴總統：台帛共推國會數位化 盼成南太智慧化轉型典範

中央社／ 帛琉5日電
總統賴清德（中）出訪太平洋友邦，於當地時間5日下午順利抵達帛琉共和國，帛琉國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）（前右）前往接機，迎賓人員為賴總統掛上花圈。（中央社）
總統賴清德（中）出訪太平洋友邦，於當地時間5日下午順利抵達帛琉共和國，帛琉國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）（前右）前往接機，迎賓人員為賴總統掛上花圈。（中央社）

總統賴清德今天訪問帛琉並在國會發表演說，他指出，全世界都面對智慧化轉型的挑戰，帛琉規畫從國會數位化開始，帶動國家數位轉型，期待這次合作能成為南太平洋數位化、智慧化轉型典範，讓台帛一起邁向進步與繁榮。

總統下午展開任內首次出訪最後一站帛琉行程，他在帛琉國會發表演說時表示，首先感謝帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、參議長包和康（HokkonsBaules）、眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）的邀請，讓他有機會再次到帛琉感受陽光、沙灘、海洋，以及帛琉人民最熱情的歡迎。

總統說，今年是帛琉獨立30周年紀念，也是中華民國台灣和帛琉慶祝25周年邦誼。台帛兩國除了同屬南島民族，擁有共同的血緣與文化，也在各自的土地上締造民主與繁榮。今天共聚一堂，見證台灣和帛琉在追求自由、民主與人權上的努力不懈，帛琉人民展現勇氣，歷經8次公投，終於建立帛琉民主共和國。

總統指出，台灣也走過威權統治，在民主前輩前仆後繼犧牲，以及全體台灣人民的共同奮鬥，確立了民主台灣的政治發展。台灣和帛琉都是對抗威權主義擴張的重要民主堡壘，並在氣候變遷、教育、產業與觀光等領域，分享彼此經驗，為人民帶來更多福祉，讓生活更便利、國家更繁榮。

總統說，台帛兩國都擁有南島語族文化、是一家人，都追求民主自由的信念、志同道合。2020年蔓延全球的百年大疫讓世界都停了下來，但台灣和帛琉仍心連著心，台灣捐贈防疫物資給帛琉；隔年，帛琉也和台灣開啟「旅遊泡泡」，共創安全的旅遊模式讓台灣人民到帛琉旅遊，一起創造民主國家攜手對抗疫情的典範。

總統表示，他要感謝帛琉國會多年來支持台灣的國際參與，今年3月帛琉國會代表在「亞洲太平洋國會議員聯合會」，支持台灣參加聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）。正因為帛琉對台灣的支持，讓台灣能夠在公衛、氣候變遷、飛安及打擊跨國犯罪等領域，做出更多貢獻，讓台灣走向世界，也讓世界擁抱台灣。

總統指出，這幾年全世界都面對智慧化轉型的挑戰，他在就職典禮上提到要打造「智慧永續新台灣」。帛琉現在也要從國會的數位化開始，帶動國家的數位轉型。

總統說，他隨後將在參議院共同啟動 「國會數位化轉型計畫」，台灣會與帛琉攜手合作改善國會的影音設備、資安防護，並建置電子化投票系統以提升國會議事的效率，也讓公民更方便參與，讓帛琉的民主政治持續深化。

總統表示，他期待這次合作能夠成為南太平洋數位化、智慧化轉型的典範，讓台灣和帛琉一起邁向進步與繁榮。

總統最後說，回顧過去，台灣和帛琉共同創造許多合作成果，期待未來繼續攜手同行，一起讓世界看見台灣和帛琉，以團結的力量，堅持民主自由的價值，為全球的民主、和平與繁榮，做出更多貢獻。

出訪 帛琉 賴清德

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