賴總統與惠恕仁會談 寫下「台帛友好海洋同心」見證邦誼

總統賴清德今天赴帛琉展開為期2天訪問，抵達後與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行雙邊會談，賴總統在帛琉總統府入口處簽名寫下：「台帛友好，海洋同心」8字，象徵台帛之間堅定的邦誼，隨後在國會發表演說。

總統今天下午搭乘專機自關島飛往南太之旅最後一站帛琉，約當地時間下午4時10分抵達帛琉國際機場後，駐帛琉大使黎倩儀與帛琉國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）登機迎接，停機坪上帛國青年吹奏螺角、警察儀隊列隊致敬，僑胞揮舞國旗歡迎，還有許多學生們在機場外鐵圍籬旁歡迎賴總統及訪團成員。

總統在揮手或擊掌逐一致意後，乘車前往帛琉總統府，帛琉總統惠恕仁在一樓入口處迎接賴總統，兩位元首先在總統府中庭合影，隨後步入惠恕仁辦公室舉行雙邊會談。

在雙邊對談結束後，惠恕仁邀請賴總統於總統府入口處簽名留念，賴總統也寫下：「台帛友好，海洋同心」8字，象徵台帛之間堅定的邦誼。

結束兩國元首會談後，賴總統轉往帛琉國會發表演說，並出席國會參議院議事廳的帛琉國會資訊系統啟動儀式，之後出席總統惠恕仁的國宴。

賴總統上次出訪帛琉是2022年擔任副總統任內，這次是首次以總統身分訪問帛琉，由於惠恕仁甫成功競選連任，兩人過去有多次會晤以及談話，關係深厚。