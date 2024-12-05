賴總統過境關島與美議長通話 強生：協助台灣防衛能力

賴清德總統出訪過境關島，當地時間今上午與聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）及聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等數名跨黨派議員通話。強生強調，台灣安全是美國印太戰略的核心，要致力透過年度的國防授權法案（NDAA），強化美國應對中國與協助台灣的防衛能力。

總統府發言人郭雅慧表示，關島時間上午7時到8時40分，賴總統分別與美國國會兩黨議員通話或視訊，包括強生、傑佛瑞斯，以及與聯邦參院軍委會共和黨首席議員維克 （Roger Wicker）視訊會議。

郭雅慧說，眾院兩黨領袖及參議員均對賴總統此次過境美國，表達誠摯的歡迎及祝福，並傳達美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主自由的強勁支持，期待共同深化台美關係，以及促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

郭雅慧轉述，賴總統與強生、傑佛瑞斯通話時，先感謝二位在今年致函恭賀他就職以及我國10月的國慶表達恭喜，也在國會的領導推動許多友台的議案，用行動感謝民主台灣的支持。強生與傑瑞佛斯則提及，今年4月國會兩黨合作通過的印太補充撥款法，對協助台灣與印太盟友維護區域和平穩定至為重要。

強生強調，美國國會對因應中國挑戰跟威脅，有高度跨黨派共識，台灣安全是美國印太戰略的核心，要致力透過年度的國防授權法案，強化美國應對中國與協助台灣的防衛能力。

郭雅慧轉述，與維克視訊時，賴總統感謝他多年來對台灣安全高度關心與重視，歷年在審議國防授權法案過程中，維克非常支持各項友台條文。下屆國會，維克將接任參議院軍委會主席， 期盼維克持續支持，強化台美安全合作。

賴總統說，他認同維克提及的透過時力追求和平的理念。台灣位於第一島鏈很關鍵的位置，對於維護區域和平穩定，責任很重大，「但面對步步進逼的威脅，我們不會退卻」。

賴總統強調，「跟美國站在一起，持續強化防衛能力與經濟韌性」，希望美國持續提供協助，也期盼台美在國防創新領域開創合作。

維克則回應，要嚴重看待中國與台灣的安全威脅，他樂見賴總統致力強化自我防衛能力跟防衛韌性，他也承諾，接任軍委會主席後，會持續推動提高美國國防預算與強化建軍，支持台灣安全。

據了解，賴總統今天與多位美方跨黨派議員通話或視訊，但府方基於雙方默契與慣例，只公布三位議員與賴總統的談話內容。