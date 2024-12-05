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賴清德稱關島是第一島鏈 李彥秀：高中生都知是二島鏈

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統出訪友邦，當地時間4日晚間抵達此行第二個過境地點關島，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯登機歡迎，關島總督古蕾露則在機梯前迎接，並獻戴花環給賴總統。圖／總統府提供
賴清德總統出訪友邦，當地時間4日晚間抵達此行第二個過境地點關島，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯登機歡迎，關島總督古蕾露則在機梯前迎接，並獻戴花環給賴總統。圖／總統府提供

賴清德總統當地時間5日上午赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會，並表示「關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅」。國民黨立委李彥秀今天表示，離譜至極，在台灣，任何一個高中生都知道關島是第二島鏈。

李彥秀表示，口誤事小，但見微知著，如果不是賴清德總統對於島鏈的地緣政治概念完全錯誤，就是外交單位連最基本的常識都極其缺乏；蕭美琴副總統駐美超過3年，前總統蔡英文8年任期，蕭美琴對美國政治與國際事務的參與也頗深，賴清德放著真正的專家不用，不請益，關起門來搞自己的，不僅是賴清德個人有失顏面，更讓大家擔心台灣不僅沒有國際戰略高度，在地緣政治與區域安全上更是「瞎子摸象」。

李彥秀分析，賴清德過去從政經驗，對國安、兩岸以及外交戰略涉獵較少，也因為「信賴至上」的用人小圈圈，讓外界對於賴清德作為國家元首與三軍統帥的「國家戰略高度」非常擔心。

李彥秀指出，美國總統當選人川普最在乎的是美國嚴重的貿易赤字，台灣「偷走」美國的半導體生意，台灣若要美國保護就應支付「保護費」，結果賴清德在夏威夷還在高喊「民主陣營」、「為半導體全球供應鏈做出貢獻」。

李彥秀說，更離譜的是，賴清德在外交單位安排下與美國眾議院前議長裴洛西通話，難道賴清德以及外交團隊不知道裴洛西與川普是「死對頭」嗎？如果不是刻意要給川普難看，就是賴清德與團隊的外交知識與策略真的貧乏到讓人跌破眼鏡。

賴清德總統當地時間5日上午赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會，並表示「關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅」。國民黨立委李彥秀今天表示，離譜至極，在台灣，任何一個高中生都知道關島是第二島鏈。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統當地時間5日上午赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會，並表示「關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅」。國民黨立委李彥秀今天表示，離譜至極，在台灣，任何一個高中生都知道關島是第二島鏈。圖／聯合報系資料照片

李彥秀 美國 賴清德

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