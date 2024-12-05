影／賴清德赴關島總督官邸早餐會 現場奏我國歌

賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會。會前現場奏美國與中華民國國歌，賴總統在致詞時表示，台灣跟關島在水產養殖、水耕農業、建築工程、替代能源各方面有合作空間。

賴總統表示，非常榮幸能夠走進總督官邸，接受總督還有關島各界熱情的招待，共度早餐。台灣和關島的交流會越來越密切，因為就在上周，華航開始逐漸恢復直航關島，美國聯合航空也已宣布明年4月將開航台北、關島航線，還有其他台籍航空也在努力推動直航班機。

台灣目前有多家醫院，提供關島患者到台灣的醫療轉診服務。賴總統說，他跟古蕾露都是醫療背景，未來非常期待關島跟台灣的公共衛生、醫療的服務相關合作，能夠更加密切。

賴總統說，人才培育尤其重要，未來也希望在教育文化各個面向也可以持續跟關島進行合作。他感謝古蕾露為台灣與關島雙邊關係所作的貢獻，包括協助台灣恢復設置駐關島辦事處，以及推動關島和桃園、台中市締結姐妹城市。

賴總統說，台灣和關島共享民主自由的價值，從近期的研究和考古也證明，關島的查莫洛人民與台灣的原住民族，同屬廣泛的南島語系，讓我們彼此更加親近。

賴總統表示，台灣和關島就像是一家人，同時也是理念相同的夥伴關係，面對極權主義的擴張，所有理念相近的國家和地區，唯有團結合作，才能維護印太地區的民主、和平與繁榮。

他表示，關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅，「我們應該要更緊密地站在一起，為印太的和平穩定做出更多貢獻」。