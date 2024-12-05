觀察站／賴總統「鐵人行程」1日3國 24小時不斷電

賴清德總統首度出訪，七天六夜行程已過半，他昨天一口氣造訪三國，堪稱「鐵人行程」。除了行程「很操」，結束一整天的公開行程，賴總統深夜還會召集幕僚或隨行官員舉行「檢討會」，反覆確認出訪細節，並同步關注重視國內外政情發展。

據了解，賴總統對於首度出訪高度重視，雖然他尊重外交團隊行程安排，但事前包括賴本人與幕僚團隊多次沙盤推演，從行程到演說內容字句，都親自再三確認。

賴總統這趟行程滿檔，訪團在台灣時間十一月卅日下午啟程，經過九小時飛行，抵達第一個過境地點夏威夷已是當地早上七時卅分，據了解，賴總統在專機上多在研讀訪問資料，以及與幕僚討論，幾乎沒休息；抵夏威夷後，馬不停蹄隨連趕四個行程，結束當晚的僑宴已是當地時間晚間九時許，可說廿四小時「不斷電」。

此行碰上南韓戒嚴「突發事件」，當時已過了馬紹爾午夜，賴總統還與國安會秘書長吳釗燮通話掌握情勢，也與隨行官員討論。昨早六時多就開啟新一天的行程，幕僚說，總統幾乎徹夜未眠。