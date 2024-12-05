賴總統抵關島 今與議員閉門會

賴清德總統昨上午造訪友邦吐瓦魯，晚間抵達此行第二個過境地點關島，美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事藍鶯登機歡迎，關島總督古蕾露則在機梯前迎接並獻戴花環。賴總統今將赴古蕾露官邸早餐茶敘，並參訪關島議會，與議員閉門會談，中午將參與僑宴。

賴總統昨上午結束馬紹爾群島訪問之後，前進吐瓦魯，結束機場歡迎儀式後，接受吐瓦魯總理戴斐立國宴款待，戴斐立致贈台灣支持吐瓦魯興建的首棟現代化國會大樓模型。

今年適逢我國與吐瓦魯建交四十五周年，賴總統與戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」。

戴斐立重申，中華民國台灣與吐瓦魯國未來勢必會建立更緊密的關係。

賴總統說，近期台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家，跟吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（ＣＰＣ），連接吐瓦魯支線，來提升吐瓦魯的聯外通訊品質。

結束在吐瓦魯的訪問行程後，賴總統經過約五個多小時的飛行抵達關島，機場就能看見中華民國國旗、美國國旗與關島旗並立。賴總統抵達飯店已是晚間九時多，約六十至七十位僑胞熱情高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。

總統府發言人郭雅慧說，賴總統今早將出席古蕾露官邸歡迎早餐茶敘，官邸是關島地標，曾接待過美國前總統雷根、尼克森、柯林頓 ，英國伊莉莎白女王、前首相柴契爾等政要。古蕾露是關島首位女性總督，立場友台。

郭雅慧表示，賴總統也將參訪關島議會，將是第一位進入關島議會的我國元首，凸顯我國與關島的緊密友好。結束關島過境後，今天下午賴總統將飛往友邦帛琉。

外交部昨發布新聞稿表示，外交部次長田中光日前午宴歡迎訪台的友邦駐聯合國常任代表。團長帛琉常代席德（Ilana Seid）致詞強調，台灣確實有必要參與聯合國體系，承諾持續堅定助我，並表示帛琉在今年向聯合國提交的報告中，即納入台灣的具體貢獻。