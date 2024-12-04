賴總統明參訪關島議會 我國元首第一人

賴清德總統出訪友邦，當地時間4日晚間抵達此行第二個過境地點關島，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯登機歡迎，關島總督古蕾露則在機梯前迎接，並獻戴花環給賴總統。賴總統今將赴古蕾露官邸早餐茶敘，並參訪關島議會與議員進行閉門會談，中午則將參與僑宴。

總統府發言人郭雅慧說，賴總統今早將出席古蕾露官邸歡迎早餐茶敘，官邸是關島地標，過去接待過美國前總統雷根、尼克森、柯林頓 ，英國伊莉莎白女王、前首相柴契爾等政要。古蕾露是關島首位女性總督，立場友台。

郭雅慧表示，賴總統也將參訪關島議會，該議會連續四年通過友台決議， 今年也通過決議文祝賀我國國慶。關島議會將呈贈友好決議文給賴總統，隨後並賴總統與議員閉門座談，賴總統將是第一位進入關島議會的我國元首，凸顯我國與關島的緊密友好。結束關島過境後，今天下午賴總統飛往下一站，訪問友邦帛琉。