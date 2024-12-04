影／賴總統過境關島 僑胞歡迎高喊總統好、Team Taiwan

賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。

賴總統「繁榮南島、智慧永續」之旅當地時間今天下午結束在吐瓦魯的訪問行程，經過約5個多小時的飛行，專機於關島當地時間晚間抵達關島國際機場。

我駐美代表俞大㵢及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯登機歡迎賴總統。關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環給賴總統。