影／賴總統過境關島 僑胞歡迎高喊總統好、Team Taiwan
賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。
賴總統「繁榮南島、智慧永續」之旅當地時間今天下午結束在吐瓦魯的訪問行程，經過約5個多小時的飛行，專機於關島當地時間晚間抵達關島國際機場。
我駐美代表俞大㵢及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯登機歡迎賴總統。關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環給賴總統。
賴總統抵達飯店後不會再有公開行程，至於明天的具體行程，總統府基於台美默契與慣例不會事先宣布。不過關島總督古蕾露日前接受關島電視台（KUAM News）訪問時表示，「我們很興奮，當然也很榮幸能和台灣總統會面，台灣一直是與關島關係密切的朋友」。據了解，賴總統明天將赴古蕾露官邸進行早餐會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言