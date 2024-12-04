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影／賴總統過境關島 僑胞歡迎高喊總統好、Team Taiwan

聯合報／ 特派記者周佑政／關島即時報導
賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。記者周佑政／攝影
賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。記者周佑政／攝影

賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。

賴總統「繁榮南島、智慧永續」之旅當地時間今天下午結束在吐瓦魯的訪問行程，經過約5個多小時的飛行，專機於關島當地時間晚間抵達關島國際機場。

駐美代表俞大㵢及美國在台協會AIT）執行理事藍鶯登機歡迎賴總統。關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環給賴總統。

賴總統抵達飯店後不會再有公開行程，至於明天的具體行程，總統府基於台美默契與慣例不會事先宣布。不過關島總督古蕾露日前接受關島電視台（KUAM News）訪問時表示，「我們很興奮，當然也很榮幸能和台灣總統會面，台灣一直是與關島關係密切的朋友」。據了解，賴總統明天將赴古蕾露官邸進行早餐會。

賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。記者周佑政／攝影
賴清德總統出訪太平洋友邦今天過境關島，當地時間晚間9時許，賴總統抵達下榻飯店，約60、70位僑胞熱情歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」，賴總統也親切跟僑胞握手寒暄。記者周佑政／攝影

AIT 吐瓦魯 美國在台協會 賴清德 關島 駐美代表

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