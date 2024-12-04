快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

賴總統到訪吐瓦魯 簽署深化全面夥伴關係聯合公報

聯合報／ 特派記者周佑政／關島即時報導
賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」。圖／總統府提供
賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」。圖／總統府提供

賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，並見證兩國外長簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」。

賴總統「繁榮南島、智慧永續」之旅今抵達第二個友邦吐瓦魯，賴總統結束機場歡迎儀式後，隨後接受戴斐立國宴款待，戴斐立致贈台灣支持吐瓦魯興建的首棟現代化國會大樓模型。

賴總統致詞時表示，戴斐立上任後，第一次出訪就到台灣，且在優先施政計畫當中特別提及，吐瓦魯政府承諾，持續推動台吐邦誼緊密發展，「讓我們非常感動」。

戴斐立致詞時重申，中華民國台灣與吐瓦魯國未來也勢必會建立更緊密的關係。賴總統說，今年是兩國建交45周年，將與戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，開啟兩國合作的新篇章。

賴總統也說，外交部林佳龍部長和吐瓦魯的外交、勞工及貿易部長帕納巴，也將簽署合作意向書，持續推動吐瓦魯海底電纜的布建，以及海岸的防治計畫。

賴總統表示，近期台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家，跟吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（CPC），連接吐瓦魯支線，來提升吐瓦魯的聯外通訊品質。吐瓦魯政府為這條電纜命名，採用了吐瓦魯語的「傳統獨木舟」之意，有著「連結及前進」涵義。

吐瓦魯是台灣太平洋友邦中，唯一沒有專屬國會議事廳的國家。為支持吐國民主發展，台灣自2021年起援建吐國國會大樓興建案，委由海外工程有限公司（OECC）負責設計監造。今年6月完成設計合約簽署，2025年5月破土動工，可望於2027年5月落成啟用。

中華民國台灣 出訪 吐瓦魯 賴清德

延伸閱讀

賴總統回國伴共軍軍演？國安局：密切掌握

賴總統結束馬紹爾訪問 下一站前進吐瓦魯晚間過境關島

賴清德「不順路」過境夏威夷 學者：繞路外交不如更鞏固邦交

賴總統首度出訪友邦！ 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

相關新聞

賴總統到訪吐瓦魯 簽署深化全面夥伴關係聯合公報

賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，並見...

賴總統回國伴共軍軍演？國安局：密切掌握

總統賴清德出訪完共軍恐軍演？國安局表示已準備好因應了！國安局長蔡明彥4日在立法院受訪時表示，中國對外軍事演訓較頻繁，應該是為了測試美國底線與安撫內部，是否會在賴總統出訪回國後軍演，都會密切監控。針對南

機場三面旗幟並立 賴清德明將會晤關島總督

賴清德總統出訪太平洋友邦，台灣時間今晚將過境關島並過夜，據了解，當地僑胞、僑領將在賴總統下榻的飯店，舉行歡迎儀式；至於賴...

總統出訪中共傳軍演 沈伯洋：找理由測試美國政府底線

賴清德總統正在出訪南太平洋友邦，預計後天訪台。路透報導，台灣國安消息人士透露，北京最快可能在本周末展開新一輪對台軍演。 ...

賴清德出訪傳大陸軍演 傅崐萁：綠做不到和平就換黨

賴清德總統正出訪我國友邦，傳中國大陸可能展開軍演。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨做不到和平，換黨來做，台灣一定重回...

賴清德「過境外交」：對中美釋放什麼訊號？

台灣總統賴清德週二（12月2日）結束了過境夏威夷的行程，前往下一個目的地，繼續他為期7天的南太平洋外交之旅。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。