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總統抵吐瓦魯接受國宴款待 吐國總理贈國會大樓模型

中央社／ 關島4日電

總統賴清德今天訪問友邦吐瓦魯並接受總理戴斐立的國宴款待，戴斐立致贈台灣支持吐瓦魯興建的國會大樓模型。總統強調，台灣參與這項興建，不僅代表對吐瓦魯人民的支持，也象徵兩國共同為深化民主而努力；戴斐立則重申，雙方未來勢必將建立更緊密的關係。

總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅今天抵達第二站吐瓦魯訪問，總統結束機場歡迎儀式後，隨後接受總理戴斐立（Feleti Teo，另譯：泰歐）國宴款待，戴斐立特地致贈台灣支持吐瓦魯興建的首棟現代化國會大樓模型給總統。雙方簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯國深化緊密合作夥伴關係聯合公報」，以及見證兩國外長簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」。

總統致詞表示，今年是兩國建交45週年，兩國簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，開啟兩國合作的新篇章，兩國外長簽署合作意向書，持續推動吐瓦魯海底電纜的布建，以及海岸的防治計畫。

總統說，近期台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家與吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（CPC）連接吐瓦魯支線，用以提升吐瓦魯的聯外通訊品質，吐瓦魯政府為這條電纜命名，採用了吐瓦魯語的「傳統獨木舟」之意，有著「連結及前進」涵義。

總統進一步表示，今年5月總理戴斐立訪台期間，更以吐瓦魯語的「堅毅」、「漁獲豐收」之意，為台灣贈予的兩艘巡防艇命名，展現出兩國攜手守護海洋資源的深厚情誼，他相信台灣和吐瓦魯將不斷加深連結，攜手前進。

總統提到，明年上半年吐瓦魯的國會大樓將開始動工興建，國會是民意的最高殿堂，台灣透過參與這項興建計畫，不僅代表台灣對吐瓦魯人民的支持，也象徵著兩國共享民主的價值，為深化民主而共同努力。

總統再次感謝吐瓦魯的盛情接待，更要感謝吐瓦魯長期以來支持台灣的國際參與，兩國為共享的價值齊聚一堂，未來為共同的目標繼續打拚。。

相關人士表示，吐瓦魯為台灣太平洋友邦唯一無專屬國會議事廳的民主國家，為支持吐國民主發展，台灣自2021年起援建吐國國會大樓興建案，委由海外工程有限公司（OECC）負責設計監造，已於今年6月完成設計合約簽署，2025年5月破土動工將聘用大量吐國勞工，為當地創造就業機會，可望於2027年5月落成啟用。

有關台吐太平洋電纜合作意向書，相關人士說明，網路基礎建設對吐瓦魯國家發展至關重要，為提升太平洋島國對外通訊品質及資訊安全，台灣今年首度與美國、澳洲、紐西蘭、日本等理念相近國家共同出資，建設「中部太平洋電纜」（Central Pacific Cable,CPC）到吐支線，將成為第一條連接吐國的海底電纜，連接吐國與馬紹爾群島等太平洋友邦。

吐瓦魯 國宴 永續 統獨 賴清德

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