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賴總統回國伴共軍軍演？國安局：密切掌握

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德出訪完，共軍是否會軍演？國安局長蔡明彥4日未正面回應，僅表示都有掌握。（中央社）
總統賴清德出訪完，共軍是否會軍演？國安局長蔡明彥4日未正面回應，僅表示都有掌握。（中央社）

總統賴清德出訪完共軍軍演國安局表示已準備好因應了！國安局長蔡明彥4日在立法院受訪時表示，中國對外軍事演訓較頻繁，應該是為了測試美國底線與安撫內部，是否會在賴總統出訪回國後軍演，都會密切監控。針對南韓戒嚴，蔡明彥也表示都有掌握情資，後續會觀察是否會影響區域局勢與在韓國台人安危。

評估各類共軍劇本

立法院4日審查國安局預算，局長蔡明彥在接受媒體聯訪時，被問到中國不滿賴總統出訪，研擬透過「聯合利劍2024C」軍演進行反制。蔡明彥回應說，不樂見台海情勢升溫，希望兩岸能共同維護台海情勢和平穩定，國安局有全面評估各種可能劇本，對於共軍後續動作和基本樣態，有初步掌握跟研判。

「近期注意到中國對外軍事演訓比較頻繁！」蔡明彥強調，包括上週共軍空中聯巡，並分為兩個階段，第一階段是走日本海，第二階段是到西太平洋。他指出，重點在接下來幾天共軍的活動，會密切關注相關情形，也會讓總統第一時間掌握情況。

共軍要測試美國底線

他判斷說，近日中共軍演頻率上升，主要可能有兩個目的：第一、在美國政權交接的過程中，中共透過對外演訓，測試美國和盟友的底線；第二、中共軍方內部還在進行將領整肅，可能透過演訓轉移內部注意力，讓解放軍更專注在戰訓本務，不要因為內部整肅升高不安情緒。

3日深夜南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，但6小時後便取消，媒體詢問國安局掌握程度，蔡明彥表示，後續會嚴密搜集資訊，包括第一，相關事件是否影響到韓國國內政權後續發展？第二，是否連動到朝鮮半島情勢變化，甚至影響到整體區域情勢安全？第三，是否會對韓國國內社會安全秩序產生影響，進而影響到國人赴韓？【更多精采內容，詳見

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