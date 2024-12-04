機場三面旗幟並立 賴清德明將會晤關島總督

賴清德總統出訪太平洋友邦，台灣時間今晚將過境關島並過夜，據了解，當地僑胞、僑領將在賴總統下榻的飯店，舉行歡迎儀式；至於賴總統明天的行程之一，關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）接受媒體訪問時已透露，將與賴總統會面。

賴總統今上午造訪吐瓦魯，與吐國總理戴斐立與總督法拉尼會晤；由於吐瓦魯機場跑道只有1.5公里，賴總統必須換成較小型的飛機，也只會有少數媒體代表隨行採訪。其餘訪團成員及多數隨行媒體，則直接從馬紹爾搭乘另一架飛機，直接先前往美國關島，等候賴清德結束吐瓦魯的行程。

隨行採訪媒體在當地時間下午1時許抵達關島，一出機場就能看見中華民國國旗、美國國旗與關島旗並立。

賴總統今抵達關島已是晚上，預計直達飯店，明天的具體行程，府方基於台美默契與慣例不會事先宣布。不過古蕾露日前接受關島電視台（KUAM News）訪問時表示，「我們很興奮，當然也很榮幸能和台灣總統會面，台灣一直是與關島關係密切的朋友」。