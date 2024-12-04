總統出訪中共傳軍演 沈伯洋：找理由測試美國政府底線
賴清德總統正在出訪南太平洋友邦，預計後天訪台。路透報導，台灣國安消息人士透露，北京最快可能在本周末展開新一輪對台軍演。 民進黨立委沈伯洋今天表示，中國軍演主要想測試美國新政府的底線，以賴總統出訪當理由，相較今年前兩次軍演，此次時間不會太久，因為近期海象不佳。
路透引述消息人士透露，中國於本周末展開軍演的可能性相當高。國防部昨天表示，會依據整體研判，做適當應處的規畫，國軍有能力、有決心、有信心，確保台海安全。
沈伯洋表示，中國用賴總統出訪為由軍演只是話術，最主要想要測試美國新政府的底線，以灰色地帶衝突看美方的反應，只是找不到理由，只好以賴總統出訪當理由，就算總統沒有出訪，中國還是會找其他理由實施軍演。
沈伯洋預測，如果中國真的舉行軍演，時間也不會太長，因為現在海象非常差，因此相較今年前兩次軍演，軍演時間不會太久。
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