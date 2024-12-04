賴清德「過境外交」：對中美釋放什麼訊號？

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德週二（12月2日）結束了過境夏威夷的行程，前往下一個目的地，繼續他為期7天的南太平洋外交之旅。

這是賴清德5月上任以來的首次正式外交出訪，主要會拜訪3個台灣友邦：馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉（帕勞），並會在去程及回程分別停留美國領土夏威夷和關島。

這種「過境」美國的行程安排，是台灣長期以來慣用的一種外交策略，目的是在減緩北京反彈力道的同時，加強與華盛頓的交流與互動。

但賴清德此次行程仍受到中國以「政治操弄」和「挑釁行為」強力譴責，並警告可能對台灣採取行動。被視為北京喉舌的香港媒體「大公文匯網」則發表評論批評，賴清德此次過境的並非美國本土，顯示台灣獲得的待遇未有進展，根本就是對美「熱臉貼冷屁股」。

然而，專家向DW分析，賴清德此行符合台灣及美國的雙邊利益，不論是現任美國總統拜登或即將上任的當選人川普都相當樂見；而中國實際採取的回應，可能不如其所言一般強烈。

台灣「過境外交」為讓國際及川普安心

賴清德此行過境美國在太平洋地區的領土，意在強調在中國日益增長的區域影響力和侵略行為之下，美方對台灣的支持至關重要。

在為期兩天的夏威夷訪問期間，賴清德據報在一場閉門會議上表明「中國是台灣面臨的最大挑戰」，並在另一場合呼籲國際社會共同努力防止衝突爆發，因為「戰爭沒有贏家」。

同時，賴清德也與前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）通電話討論了「中國對台灣的軍事威脅」，並會見了夏威夷州長和國會議員。

北京對台美之間官方接觸感到不滿。自賴清德出訪以來，台灣官方檢測到的中國軍事活動頻繁。台灣國防部3日也表示，正在密切監控中國航空母艦「遼寧號」的動向。遼寧號曾參與今年10月的中國對台軍演。

面對台海日益升級的局勢，專家分析賴清德此次「過境外交」沒有去美國本土，是有意「穩定國際社會的心和川普（新）政府的心」，向全球展現台灣願意負責任地管理區域緊張關係。

「只去政治敏感性和媒體鎂光燈較少的夏威夷和關島，北京也比較沒藉口發脾氣。」美國大西洋理事會全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛告訴DW：「這是在跟世界示意台灣新領導相對低調地把實質關係放在象徵意義之上，在負責任地於美國領導換屆的時刻避免讓美中關係節外生枝。」

專家：中國「秀肌肉」力度會有所克制

賴清德在夏威夷停留了兩晚後，接續前往馬紹爾群島和吐瓦魯，返程時則將在關島停留一天，之後再前往最終站帛琉，並於12月6日返回台灣。

美國智庫蘭德公司政治學者郭泓均告訴DW，他並不確定台灣的「過境外交」能在多大程度上降低緊張局勢，「這並不是因為台灣做了什麼，而是因為中國會抓住任何小藉口，並將其誇大到他們想要的程度。」

郭泓均表示，賴清德在美國正值政黨交接期出訪，「拜登總統『跛腳鴨』任期邁入尾聲，可能會讓中國的反應沒那麼大。不過，最終這還是取決於習近平，因為不幸的是，只有他自己真正知道他會如何反應。」

此前，路透社引述多個消息來源指，中國對台新一輪軍演預期將發生在賴清德返台之後的週末。消息人士稱中國部署了大約40艘船艦，其中包含在東海的中國航母「遼寧號」打擊群。遼寧號曾參與今年10月的環台軍演。

3日，台灣國防部召開例行記者會，並未直接證實上述情資，僅表示台灣對敵軍動態有嚴密掌握，但由於相關評估屬於機密，不便公開說明。

宋文笛分析：「（雖然）中共難免會行禮如儀地透過展現（軍事）肌肉的方式來表達抗議，但是力度和強度都會相對有所克制。」

「現在是美國政府交接的過渡期，世界各國正屏息以待，焦慮地擔心新任美國政府是否將走向單邊主義，」宋文笛形容：「現在是北京展示大國風範以收買各國人心的最佳時機點。」

「北京此時若是過度反應，顯示錙銖必較的有限氣量，將會枉費此一在國際上擴大朋友圈的有利時機。」

台灣單方面示好，或存在共同利益？

隨著川普將於明年1月重返白宮，賴清德在此次行程中的諸多安排與發言，也被認為是在向即將上任的共和黨領導人釋出善意。

川普此前曾敦促台灣大幅提高國防預算以應對來自中國的威脅，並指責其台灣晶片製造龍頭奪走了美國的工作機會。在夏威夷的閉門演說中，賴清德據報回應了這些批評，不僅承諾將強化台灣的自我防衛，也將積極在全球供應鏈做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業。

此外，宋文笛指出，這次賴清德拜訪的太平洋島國大多是「美國對外開發援助」（Official Development Assistance，ODA）的受益國。所謂ODA，是一種由政府或官方提供的援助方案，以幫助開發中國家提升經濟發展及社會福利。

「賴清德參訪必然也會在增加對地主國的開發援助上有所表示，」宋文笛指出，這有助於「替美國分攤」區域責任，「這意味著在台美政府雙雙走向換屆後的台灣領導人首次出訪，台灣是以先幫美國分擔負擔作開局。」

「當然也是對再三宣示要砍美國政府預算的川普的一種示好。」他補充道，並強調這並非台灣單方面的示好，而是美方也對賴清德此趟太平洋外交之旅感到相當歡迎，「川普團隊會喜歡，拜登團隊也會喜歡」。

此外，賴清德此行也具有重大的戰略意義，由於其停留的夏威夷和關島，皆是美國印太戰略中的關鍵節點。在拜訪夏威夷期間，他也受邀參觀了該地的急難管理署（HI-EMA）。

郭泓均告訴DW，這樣的參訪揭示了「美國和台灣在災害應對和減少損害方面有很多共同利益」，「這是美國和台灣之間一個相對低調但是積極的信號，表明我們在（安全）議題上確實有很多共同利益。」

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