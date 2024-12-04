新聞幕後／陸商勤耕耘 威脅我與馬紹爾邦交

賴清德總統首次出訪友邦獻給馬紹爾群島，他昨天在馬國國會發表演說；但一街之隔，掛著醒目的簡體字招牌「馬紹爾群島中華協會」。中國大陸一九九八年與馬國斷交，已過了廿六個年頭，至今仍是中華民國與馬紹爾外交關係的潛在威脅。

一九九八年十一月，馬紹爾宣布與中華民國政府建交，當時我國大使館設立後，大陸卻等了廿多天才宣布跟馬紹爾斷交，陸方的不甘心可想而知。廿多年過去，大陸在馬國使館人員早已撤離，但散落在民間的「中國勢力」依舊無處不在。

外交人士表示，過去在馬紹爾的台商以百人計算，但近幾年腰斬，反倒是大陸在馬國的進口貿易商、經營雜貨店、餐館或其他「民間人士」是數百人到上千人；雖然大陸在馬紹爾已無大使館，但「館去，人未必去」，有些人就留在當地經商，檯面下對陸馬關係的經營從未間斷。

我駐馬紹爾外交人員說，比起其他地區，現階段我國與馬紹爾的外交關係相對穩定，但太平洋島國的戰略地位愈來愈重要，大陸與美國爭取主導權的競爭日漸白熱化。

馬國陸商是台商的數十倍，面對這種「大軍壓境」，我國駐館包括大使夏季昌在內只有七個人，外加一位約聘人員。駐馬國外交人員說，沒有壓力是騙人。

陸商與「民間人士」持續替大陸耕耘對馬紹爾關係，我國只能靠「七勇士」固守陣地。不過，外交人士表示，馬紹爾政府與人民普遍對「台灣」有高度好感，因為過去廿幾年來，馬紹爾的基礎建設及醫療品質提升，很大部分都靠我國援助，不論是預算或是技術，馬國都很感念台灣。

另一方面，馬紹爾是「總統內閣制」，雖然總統是國家元首，但其他卅二位國會議員也是權力中樞；我國為數不多的駐館及技術團等人員，平常也花很多心力耕耘與馬國的官方關係，盼替中華民國守護為數不多的邦交國。