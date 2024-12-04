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賴總統訪馬紹爾 大釋利多

聯合報／ 特派記者周佑政／馬久羅報導
賴清德總統（中）在當地時間三日中午抵達馬紹爾群島共和國，與馬國總統海妮（Hilda Heine）（右）及馬國國會議長魏斯（Brenson Wase）（左）合影。（中央社）
賴清德總統（中）在當地時間三日中午抵達馬紹爾群島共和國，與馬國總統海妮（Hilda Heine）（右）及馬國國會議長魏斯（Brenson Wase）（左）合影。（中央社）

賴清德總統出訪太平洋友邦，昨到訪馬紹爾群島，他表示，台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，此外，前總統蔡英文簽署的「台馬總統獎助學金」的基金總額，將增資五十萬元，至一五○萬美元。

馬國總統海妮強調，馬紹爾群島共和國將持續當台灣最堅定的盟友，在聯合國或其他國際組織中也會持續替台灣發聲。

賴總統結束夏威夷過境行程後，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格在社群媒體發文送別，賴總統則回文邀請羅森柏格訪台，期待相見。

賴總統昨中午飛抵馬紹爾，這是他首度造訪馬國。賴總統走下專機後，海妮親自為賴總統戴上草編花環，紅毯兩側學童揮舞中華民國國旗，並拉起寫有「Iokwe（您好）」的布條，歡迎賴總統到訪。

賴總統隨後赴馬紹爾國會演說，澳洲駐馬紹爾大使威爾森（Paul Wilson）、美國駐馬國大使副館長波希（Lance Posey）在場聆聽。

賴總統說，「出外靠朋友」是台灣重要俗諺，特別感謝海妮在今年太平洋島國論壇、聯合國大會及COP29，親自為台灣發聲。多年來台灣技術團在馬紹爾協助開設園藝、畜牧等課程，明年也將協助出資建置屠宰場，完善馬紹爾的糧食安全；他了解馬紹爾航空面臨飛機老舊問題，在海妮等人推動下，台灣很樂意提供優惠貸款，協助馬紹爾採購，改善在地航空服務。賴總統語畢，全場響起熱烈掌聲。

賴總統昨晚參與海妮主持的國宴。海妮表示，馬國政府非常有決心支持台灣及台灣二三○○萬人民；今年九月她出席聯合國大會時為台灣發聲，力挺台灣有意義參與聯合國體系，如果聯合國認為沒有人該被排除在外，就應肯定台灣的努力及夥伴關係，才能一起達成永續發展的目標。

結束馬紹爾行程後，賴總統台灣時間今天將前往下一站吐瓦魯，會晤吐國總理戴斐立與總督法拉尼；隨後飛往此行第二個過境點關島。

夏威夷 美國在台協會 聯合國 賴清德 馬紹爾群島

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