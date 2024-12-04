王毅：反對美在過渡期對台軍售

有傳聞指賴清德總統結束對太平洋島國訪問返台後，中共可能會在台灣周邊舉行軍演，大陸外交部發言人林劍昨天回應稱，「正密切關注事態發展」。

而在美國政權交接之際，大陸外交部長王毅昨在北京會見美國外交政策全國委員會長兼執行長艾利奧特一行。王毅表示，下一步中美關係走向取決於美方的選擇，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，要求美方嚴守底線紅線不越界，恪守「一個中國」的承諾。

美國外交政策全國委員會成員包括美國前駐外使節及學界、商界等領袖，被認為是關切美國對中政策和外交政策問題的重要智庫之一。

大陸外交部表示，王毅並就中美關係提出五點，包括穩定中美關係不動搖；確保戰略認知不走偏；堅持溝通對話不掉線；嚴守底線紅線不越界，及推動人文交流不倒退。其中有兩點的內容涉及台灣。

王毅提到，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定中美兩國關係的事情，並稱中國的發展是不可阻擋的必然趨勢，中方無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思。

他又稱，對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判並推進合作；重申台灣問題是中國內政，大陸必須堅定維護國家主權和領土完整。美方應當恪守一個中國的承諾，尊重中國人民選擇的發展道路和正當發展權。中方將繼續為兩國人員往來提供支持便利，並歡迎更多美國各界人士來華訪問交流。