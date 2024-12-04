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陸可能周末對台軍演 府批公然挑釁

聯合報／ 國際中心、特派記者周佑政、記者李人岳／連線報導
總統賴清德（中）當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，據路透社報導，中共恐伺機進行軍演。中央社
總統賴清德（中）當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，據路透社報導，中共恐伺機進行軍演。中央社

賴清德總統本周出訪太平洋三個友邦，途中過境美國夏威夷與關島。路透報導，消息人士透露，北京最快可能在本周末展開新一輪對台軍演。我軍方強調，國防部嚴肅看待敵情威脅，也有堅實準備。

針對路透引述消息人士透露，中國於本周末展開軍演的可能性相當高，正隨賴總統出訪的總統府發言人郭雅慧回應表示，國安單位與國防部都有就台海情勢完整掌握，國人可以放心；確保台海跟印太區域的和平穩定，是國際社會的高度共識，中國作為區域一員，如果要以台灣總統出訪為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現況，將是公然挑釁。

賴總統出訪結束過境夏威夷行程後，昨天到訪馬紹爾群島共和國。郭雅慧在馬紹爾被問及陸方可能發動軍演時表示，台灣總統出訪，安排過境行之有年，這是不分黨派的慣例，中國無需對此有過度反應。郭雅慧也說，期待北京能回到以規則為基礎的國際常軌的基礎上，為區域的和平穩定做出貢獻。

賴總統將於六日晚間返台。國防部昨天舉行例行記者會，駐台外媒高度關切中共是否在賴總統回國後發動軍演？國防部發言人孫立方表示，國防部會依據整體研判，做適當應處的規畫，有關細節涉及情蒐來源、作戰安全，所以國防部不會詳細說明，國軍有能力、有決心、有信心，確保台海安全。孫立方並提到，台灣已掌握共軍遼寧艦所在位置，但不便透露細節。

路透引述三名在台北的國安消息人士透露，據最新情資評估，中國於本周末展開軍演的可能性相當高。由於事涉敏感議題，消息人士都不願具名。其中一人形容，台灣周邊水域狀況變得比平常更「頻繁」，很可能是中國在為可能舉行的演習進行部署。

消息人士指出，一支往北航行、包含三艘巡防艦、一艘補給艦的俄國海軍編隊，二日靠近距台灣東南海岸約廿四浬的毗連區，並與附近一艘中方驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。

這支俄國海軍編隊三日上午進入東海。消息人士指出，預期這支編隊北向航行的同時，會繼續和中方船艦聯合軍演。

消息人士說：「評估結果顯示，中國可能正在為（賴總統）出訪後展開的演習進行部署。」

另一名消息人士告訴路透，這對共軍而言是不尋常的冬季演習，然而共軍若想在一年中的任何時間攻台，這類冬季演習就是必要訓練。這名消息人士還說：「中國一直在磨練夜間作戰能力，在惡劣天候下作戰則是他們需要掌握的另一項戰技。」

美稱過境是慣例 籲陸勿挑釁

記者張文馨／華盛頓報導

中華民國總統賴清德出訪並過境美國期間，解放軍連日派出機艦越過台海中線侵擾，一名美國國務院發言人二日對本報表示，過境既是慣例，也符合長期且沒有改變的「一個中國」政策，「我們看不出有任何正當性，要以一次私人的、例行的且非官方的過境為挑釁藉口。」

出訪 台海 國防部 演習 賴清德 軍演 遼寧艦 馬紹爾群島

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