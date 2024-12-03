賴總統將過境 關島總督喊興奮盼促進觀光

總統賴清德出訪太平洋3個友邦，繼夏威夷之後，他計畫過境的美國屬地關島同樣備受矚目。關島總督古蕾露受訪時談到，自己很高興也很榮幸能與賴總統會面。

關島準備迎接賴總統非正式但備受關注的訪問之際，古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）告訴關島電視台（KUAM News），將與賴總統見面令她「既興奮又榮幸」。

古蕾露說：「我認為他將於週三晚間抵達，過境後於週四下午離開。我們很興奮，當然也很榮幸能和台灣總統會面，台灣一直是與關島關係密切的朋友。我們跟他們的3個城市簽署姊妹市協定，因此我們雙方持續維持著非常友好的關係。」

關島與台北巿於50多年前締結姊妹市，是台美簽署的第3項姊妹市協定。

古蕾露希望雙方這樣持久的友誼能協助增進並擴大關島緩慢恢復的觀光業。

她指出：「我當然會提出他能如何為關島提供更多航空服務，這樣我們就能有更多台灣觀光客。當然（也會談到）經濟機會、水產養殖、電信，以及我們能做什麼協助他們的產業。還有可以如何為關島帶來投資。」

古蕾露提到，最有效方法之一就是增加關島與台灣間的航空服務。在持續努力推動下，聯合航空公司（United Airlines）明年4月將開航台北－關島航線。

她還指出，中華航空最近恢復台灣直飛關島航線，但願華航能持續營運這條航線。

報導指出，賴總統5日將出席駐關島台北經濟文化辦事處在關島凱悅飯店（Hyatt Regency Guam）舉行的午宴。