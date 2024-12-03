賴總統訪馬紹爾 見證馬久羅醫院AI暨遠距醫療中心成立

總統賴清德今天見證馬紹爾馬久羅醫院「人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵儀式，外交部長林佳龍表示，這是台灣與馬紹爾醫療合作的重要里程碑，將可協助馬國提升在地醫療服務。總統也說，這座醫療中心的成立，已協助馬國80%的人民健康賦權的工作。

總統率團訪問馬紹爾群島共和國第一天，下午出席馬久羅醫院「人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵儀式，啟動兩國在智慧醫療計畫的合作。

陪同總統出訪的林佳龍出席剪綵儀式致詞表示，今天馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」正式啟用，這是台灣和馬紹爾醫療合作的重要里程碑，很高興能夠見證這個歷史時刻。他特別感謝雙和醫院，從2013年承接「台灣衛生中心」計畫以來，大力促進兩國的醫療合作。現在，每個月都有台灣醫師來到當地進行交流。

他說，雙和醫院也和馬紹爾群島衛生部，合作培育醫療人才。目前已經有12位在地醫師完成訓練，還有4位住院醫師，在雙和醫院接受專科訓練。

林佳龍表示，今天啟用的，「人工智慧暨遠距醫療中心」，也將提升在地醫療服務。未來醫療人員走訪各地，可以利用中心提供的設備，透過視訊連線，與馬久羅醫院和雙和醫院的醫生即時會診，或運用人工智慧輔助診斷，讓偏遠地區的民眾，也能及時獲得專業的醫療照護。

他說，健康是基本人權，更是普世價值，在外交上，台灣同樣以健康促進的使命，分享台灣的醫療經驗。感謝所有付出心力的夥伴，一起讓台灣發揮醫療科技實力，共同提升馬紹爾人民的健康福祉。

林佳龍表示，未來兩國在醫療資源、人才培育的交流，會越來越頻繁。並期盼，雙方的合作與友誼，能在共同追求國民健康的基礎上，永續發展。

此外，總統賴清德下午在馬國國會演說中表示，這一次訪問，兩國將共同見證馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」落成啟用，這個中心將成為智慧醫療的示範點。未來馬紹爾群島政府大樓興建完成後，更將成為馬久羅市中心的新地標，這些建設都是兩國情誼的象徵，促進交流，也讓人民獲得更好的照顧和服務。

賴總統晚間出席馬國總統海妮的國宴致詞表示，由台灣雙和醫院醫學中心負責的「人工智慧暨遠距醫療中心」，這幾年來的建置與推動很了不起，已經協助了馬國80%的人民健康賦權的工作。

他並說，台灣的衛生中心常駐此地，在社區進行健康營造，幫助馬國的年輕人營造健康的生活，並培養健康營造人才，他相信這些作為對未來馬國人民的健康促進一定會有很大的幫助。