傳陸本周末軍演回應賴出訪 總統府：公然挑釁

賴清德總統出訪友邦，路透引述台北國安消息人士透露，中國於本周末展開軍演的可能性相當高。總統府發言人郭雅慧今天表示，國安單位與國防部都有就台海情勢完整掌握，國人可以放心；如果中國以台灣總統出訪為藉口發動軍演，對區域和平穩定現況，將是公然挑釁。

賴總統出訪結束過境夏威夷行程後，台灣時間3日到訪馬紹爾群島共和國。郭雅慧在馬紹爾被問及陸方可能發動軍演時表示，台灣總統出訪，安排過境行之有年，這是不分黨派的慣例，中國無需對此有過度反應。

郭雅慧也說，台灣的國安單位與國防部，都有就台海情勢完整掌握，國人可以放心，確保台海跟印太區域的和平穩定，是國際社會的高度共識，中國作為區域一員，如果要以台灣總統出訪為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現況，將是公然挑釁；期待北京能回到以規則為基礎的國際常軌的基礎上，為區域的和平穩定做出貢獻。