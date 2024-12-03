台馬醫療計畫 牽起台護理師與馬紹爾醫師情緣

馬紹爾外科醫師艾佛瑞德（David Alfred）與台灣籍護理師徐韻婷因推動「10年養成醫師計畫」共結連理，徐韻婷提到，「最早來到馬紹爾是單槍匹馬，多年以後，現在已經是分進合擊的概念」，她相當感動。

總統賴清德及訪團抵達馬紹爾訪問，第一天行程除了在國會發表演說外，另一重頭戲就是在總統賴清德見證下，「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」正式開幕，總統在國會演說時表示，這將成為馬久羅市的新地標。

艾佛瑞德與徐韻婷兩人因台馬之間的雙邊醫療合作，推動「10年養成醫師計畫」而共結連理，7年級生徐韻婷，10年前因為迷惘未來方向，決定到馬紹爾駐點，協助當地人對抗慢性病。她說，2015年第一次到馬紹爾台灣衛生中心任職，任務結束後又自告奮勇擔任1年志工，隨後回台灣4年，在2023年2月時又到馬紹爾至今。

她認為，台馬之間的雙邊醫療合作，其實是在推動一個「十年養成醫師計畫」。馬紹爾的學生先是到台灣唸醫學系，需要4年；回馬紹爾後，由雙和醫院接力後續實習醫師計畫，需要1年；實習醫師計畫結束後，再在當地完成不分科訓練，需要1年；最後，再回到台灣進行住院醫生訓練，需要4年。這一路過程是10年。

目前已有一位馬紹爾籍醫師完成「10年養成醫師計畫」，正是徐韻婷的先生艾佛瑞德，現任職馬久羅醫院主治醫生。除此之外，現在還有4位馬籍學生，正在雙和醫院進行住院醫師訓練。

徐韻婷說，10年之前，馬紹爾沒有足夠醫療體系可以完成當地主治醫師培訓，但10年之後，透過台灣的協助，已開始建構一個完整主治醫生的訓練體系。

她表示，在國際上，台灣雖然時常受到來自特定國家的許多壓力，但許多駐馬國際組織，如世界衛生組織以及其他在馬紹爾推動醫療工作的NGO組織，看到台灣在馬紹爾所做的事情，都欽佩。

「可能不會在媒體上被發表出來，但當我們真實生活在這裡，可以很友善的溝通、可以互相提供想法與建議」。徐韻婷透露，近日她曾跟來自世界衛生組織的專員，交流傳染性疾病推廣與教育，對方覺得台灣做得非常棒，台灣在馬紹爾做的事情很深耕、很實在。

談到夫妻的情緣，她說，艾佛瑞德是馬國第一位接受實習計畫的學生，抱持「只許成功、不許失敗」的想法，雙和醫院希望已經很熟悉馬紹爾當地狀況的徐韻婷留下，因此開啟與艾佛瑞德的緣分。

徐韻婷回憶，當時她對還是實習醫師的艾佛瑞德相當嚴格，但也因為這樣的機緣，有更多時間深入瞭解對方，回想實習過程，很堅定完成所有訓練，至今仍相當感動。

她舉例，有一天突然發現，艾佛瑞德怎麼就會講中文了，才發現原來他為病人看診，病人也教他練習中文，艾佛瑞德在學習語言上相當花費心思。在回馬紹爾擔任主治醫師後，徐韻婷也以護理師身分再度到馬紹爾。

徐韻婷表示，最早到馬紹爾是單槍匹馬，多年以後，現在已經是分進合擊的概念，對此她相當感動。艾佛瑞德接受媒體訪問提到，與台灣合作的人工智慧醫療中心將能更好地幫助醫生診斷和治療病人。

他也說，難以置信賴總統能夠來訪並參與人工智慧診所的開幕儀式，他相當驚喜且感激。