賴訪馬紹爾釋利多 台馬總統獎學金提高至150萬美元
賴清德總統訪問我太平洋友邦馬紹爾群島，台灣時間3日晚間參與馬國總統海妮主持的國宴時再釋出利多；賴總統表示，七年前前總統蔡英文訪問馬國時跟海妮共同簽署「台馬總統獎助學金」，「我們希望，透過增資50萬美元，將獎助學金的基金總額，提高到150萬美元」。
賴總統致詞時表示，這是他第一次造訪馬紹爾群島，非常感謝各位好朋友的熱情接待，也榮幸出席海妮所主持的國宴，讓他賓至如歸。
賴總統說，這次來訪深刻感受到，兩國緊密的合作關係。包括參訪馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，還有看到台灣技術團和在地農民合作種植的蔬果，這些成果都充滿了兩國人民的情誼。
他表示，也因此下午品嘗了我國技術團 「蘿拉農場」種植的蔬菜，不僅僅清甜可口，內心也很感動。還有馬紹爾群島特有的「林投果威士忌」（Bob Whisky），風味獨特，有水果香氣，滋味真的很棒。
賴總統說，由台灣雙和醫院醫學中心負責「人工智慧暨遠距醫療中心」，這幾年的建置與推動，很了不起，已經協助馬國百分之八十的人民健康賦權的工作。
賴總統說，台灣的衛生中心不僅僅常駐在馬國，同時也在社區進行健康營造，還有幫助年輕馬國朋友營造健康的生活，並且培養健康營造人才，相信這些作為對未來馬國人民健康促進一定有很大的幫助。
賴總統說，未來台灣會跟馬紹爾群島攜手努力，創造更多合作成果。像是在教育領域，七年前前總統蔡英文來訪時，跟海妮共同簽署「台馬總統獎助學金」，如今已經有298名馬紹爾群島學生獲獎。希望透過增資50萬美元，將獎助學金的基金總額，提高到150萬美元。
賴總也說，這次他也準備了台灣特色的文具用品，送給馬紹爾群島的學童，希望他們更加認識台灣，讓兩國一起來栽培更多人才。
此外，賴總統表示，對於海妮所關心的安全議題，「我們也會進行討論，協助馬紹爾群島的能力建構」。
3日上午，賴總統在馬國國會發表演說時已宣布，台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空服務，照顧民眾。
賴總統說，台灣和馬紹爾群島有許多共同點，「我們都是海洋國家、海洋子民，共享南島文化，我們都是一家人，同樣珍惜民主、熱愛自由，我們更共享深厚的邦誼，我們志同道合」，他要說，台灣和馬紹爾群島，是真正的一家人。
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