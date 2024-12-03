傳中共周末軍演 國防部：已掌握遼寧艦動向

賴總統出訪南太友邦，外籍媒體關切中共是否將在近期再次發動對台軍演？同時也關注共軍遼寧艦的動向。國防部官員表示，我方有掌握遼寧艦的位置，不過還沒有到需要公開說明的階段。軍方強調，國防部嚴肅看待敵情威脅，也有堅實準備。

賴總統11月30日出訪南太友邦，路透社日前報導，國安官員評估中共可能在近日內發對對台軍演，國防部今天舉行例行記者會，駐台外媒高度關切中共是否在賴總統回國後發動軍演？

情報參謀次長室聯合情研中心副主任胡中華上校指出，國軍利用聯合情監偵手段，都能全程嚴密掌控共軍行動，並將中共歷次對台威脅態樣，列入相關預警徵候，至於針對中共行動評估，涉及情資來源管道機密，不便說明。

外媒也關切遼寧號航艦的動向，追問遼寧艦目前是否在東海？軍方人士表示，我方有掌握遼寧艦的位置「在那邊」，不過還沒有到需要公開說明的階段。我方不會證實遼寧艦的位置，不過我方都有掌握。

外媒也詢問，我方是否預測如果本周末有軍演，遼寧艦是否會參加？官員回應，國防部嚴肅看待敵情威脅，也有堅實準備。對敵情也根據各項徵候、指標，有周延判斷。

國防部日前發布「永不放棄、全力以赴」文宣影片，外籍媒體也關切這是否軍方第一次在總統出訪期間發布相關文宣影片？軍方官員指出，影片和出訪不全然有絕對關係，所有文宣影片的發布，一方面凝聚官兵的士氣與鬥志，同時也向國人凝聚軍民同心的共識，也向國外傳達我方的訊息。