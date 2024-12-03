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陸斥賴總統通話裴洛西 我外交部：不理解民主國常態

中央社／ 台北3日電
賴清德總統（右）過境美國夏威夷，一日與美國聯邦眾議院前議長裴洛西通電話；駐美代表俞大㵢（左）、外交部長林佳龍（中）也在場。圖／總統府提供
賴清德總統（右）過境美國夏威夷，一日與美國聯邦眾議院前議長裴洛西通電話；駐美代表俞大㵢（左）、外交部長林佳龍（中）也在場。圖／總統府提供

賴總統日前過境夏威夷與美國前眾議長裴洛西通話，引發中方不滿。外交部今天表示，很遺憾中國政府無法理解民主國家間的外交常態而屢發言挑釁的行為。

總統賴清德出訪太平洋友邦，日前過境夏威夷與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）通電話，談及「中國軍事威脅」。中國外交部發言人林劍2日在記者會表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，呼籲美方停止插手台灣事務干涉中國內政。

另對美國國務院已批准3.85億美元的對台軍售，中國外交部1日表達堅決反對並向美方提出嚴正交涉；中國國防部發言人吳謙2日則稱「美國對台軍售一向惡名昭彰」，嘴巴說維護和平，實際干涉內政。

外交部下午發布新聞稿指出，很遺憾中國政府無法理解民主國家間的外交常態而屢發言挑釁的行為，籲請中方理性和自制。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，也不會自我設限。

外交部也說，再次感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，堅定履行對台灣的安全承諾。

外交部再次提醒中國，任何針對中華民國總統正常出訪的過激反應，將是破壞區域和平穩定的不當行為，也將遭國際社會譴責。

中華民國台灣 外交部 美國

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