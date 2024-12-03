路透引述我國安人員說法 陸最快周末展開對台軍演
台灣國防部今天表示，正密切關注中國航艦遼寧號動態，並評估中國軍事活動。消息人士透露，北京最快可能在本周末展開新一輪對台軍演。
台灣總統賴清德本周出訪太平洋3個友邦，途中過境美國夏威夷與關島。消息人士告訴路透社，中國可能在這段時間展開新一輪軍演。
國防部發言人孫立方少將在例行記者會表示，台灣已掌握共軍遼寧艦所在位置，但不便透露細節。
賴總統將於6日晚間返台。當被問及中國會否於本周末軍演時，孫立方不願正面答覆。
路透社引述3名在台北的國安消息人士透露，根據最新情資評估，中國於本周末展開軍演的可能性相當高。由於事涉敏感議題，消息人士都不願具名。
其中一人形容，台灣周邊水域狀況變得比平常更「頻繁」，很可能是中國在為可能舉行的演習進行部署。
消息人士指出，一支往北航行、包含3艘巡防艦、1艘補給艦的俄國海軍編隊，2日靠近距台灣東南海岸約24海里的毗連區，並與附近1艘中方驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。
這支俄國海軍編隊3日上午進入東海，消息人士指出，預期這支編隊北像航行的同時，會繼續和中方船艦聯合軍演。
消息人士說：「評估結果顯示，中國可能正在為（賴總統）出訪後展開的演習進行部署。」
另一名消息人士告訴路透社，這對共軍而言是不尋常的冬季演習，然共軍若想在一年中的任何時間攻台，這類冬季演習就是必要訓練。
這名消息人士還說：「中國一直在磨練夜間作戰能力，在惡劣天候下作戰則是他們需要掌握的另一項戰技。」
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