快訊

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

陸生團又遇抗議 被獨派團體轟「賣國賊」…馬英九竟做鬼臉回擊

路透引述我國安人員說法 陸最快周末展開對台軍演

中央社／ 台北3日綜合外電報導
總統賴清德（中）當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，據路透社報導，中共恐伺機進行軍演。中央社
總統賴清德（中）當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，據路透社報導，中共恐伺機進行軍演。中央社

台灣國防部今天表示，正密切關注中國航艦遼寧號動態，並評估中國軍事活動。消息人士透露，北京最快可能在本周末展開新一輪對台軍演

台灣總統賴清德本周出訪太平洋3個友邦，途中過境美國夏威夷與關島。消息人士告訴路透社，中國可能在這段時間展開新一輪軍演。

國防部發言人孫立方少將在例行記者會表示，台灣已掌握共軍遼寧艦所在位置，但不便透露細節。

賴總統將於6日晚間返台。當被問及中國會否於本周末軍演時，孫立方不願正面答覆。

路透社引述3名在台北的國安消息人士透露，根據最新情資評估，中國於本周末展開軍演的可能性相當高。由於事涉敏感議題，消息人士都不願具名。

其中一人形容，台灣周邊水域狀況變得比平常更「頻繁」，很可能是中國在為可能舉行的演習進行部署。

消息人士指出，一支往北航行、包含3艘巡防艦、1艘補給艦的俄國海軍編隊，2日靠近距台灣東南海岸約24海里的毗連區，並與附近1艘中方驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。

這支俄國海軍編隊3日上午進入東海，消息人士指出，預期這支編隊北像航行的同時，會繼續和中方船艦聯合軍演。

消息人士說：「評估結果顯示，中國可能正在為（賴總統）出訪後展開的演習進行部署。」

另一名消息人士告訴路透社，這對共軍而言是不尋常的冬季演習，然共軍若想在一年中的任何時間攻台，這類冬季演習就是必要訓練。

這名消息人士還說：「中國一直在磨練夜間作戰能力，在惡劣天候下作戰則是他們需要掌握的另一項戰技。」

國防部 演習 軍演

延伸閱讀

12艘安平級海巡艦將移交海軍？ 海軍否認

賴總統出訪 國安體系預告「利劍2024C」軍演目前尚未發生

華爾街日報：賴總統出訪 中共料軍演警示川普新政府

【重磅快評】賴清德出訪，解放軍舞劍，川普靠譜嗎？

相關新聞

賴總統首次出訪 返台後中共將再度軍演？陸外交部發聲了

外界推測，賴清德總統結束對太平洋島國的「訪問」返台之後，中方有可能會在台灣周邊舉行軍演，對此，大陸外交部發言人林劍3日在...

賴訪馬紹爾釋利多 台馬總統獎學金提高至150萬美元

賴清德總統訪問我太平洋友邦馬紹爾群島，台灣時間3日晚間參與馬國總統海妮主持的國宴時再釋出利多；賴總統表示，七年前前總統蔡...

傳中共周末軍演 國防部：已掌握遼寧艦動向

賴總統出訪南太友邦，外籍媒體關切中共是否將在近期再次發動對台軍演？同時也關注共軍遼寧艦的動向。國防部官員表示，我方有掌握...

陸斥賴總統通話裴洛西 我外交部：不理解民主國常態

賴總統日前過境夏威夷與美國前眾議長裴洛西通話，引發中方不滿。外交部今天表示，很遺憾中國政府無法理解民主國家間的外交常態而...

路透引述我國安人員說法 陸最快周末展開對台軍演

台灣國防部今天表示，正密切關注中國航艦遼寧號動態，並評估中國軍事活動。消息人士透露，北京最快可能在本週末展開新一輪對台軍...

AIT主席羅森伯格發文送別 賴總統邀來台相見

總統賴清德結束夏威夷過境行程，今天抵達太平洋友邦馬紹爾群島。美國在台協會主席羅森伯格於社群媒體發文送別賴總統，賴總統則回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。