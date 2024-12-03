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AIT主席羅森伯格發文送別 賴總統邀來台相見

中央社／ 台北3日電
AIT主席羅森柏格。圖／聯合報系資料照片
AIT主席羅森柏格。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德結束夏威夷過境行程，今天抵達太平洋友邦馬紹爾群島美國在台協會主席羅森伯格於社群媒體發文送別賴總統，賴總統則回文邀請羅森伯格訪台，期待相見。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，日前於夏威夷檀香山過境，今天抵達太平洋友邦首站馬紹爾群島共和國訪問，會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（LauraRosenberger）在X平台發文標註賴總統表示，很開心能在美麗的夏威夷、畢夏普博物館、夏威夷急難管理署以及亞利桑那號戰艦紀念館招待賴總統，祝福前往馬紹爾群島和吐瓦魯的旅途順遂。

賴總統回覆羅森伯格貼文，並以較親近的方式表示，「謝謝蘿拉的誠摯祝福以及動人的影音訊息」，賴總統也邀請羅森伯格來訪台灣，並期待未來相見的機會。

羅森伯格因產假休至明年1月，賴總統1日抵達夏威夷時，由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表接機並出席僑宴，不過羅森伯格仍親自錄製影片表示，「很榮幸能歡迎我的朋友總統賴清德」。

夏威夷 美國在台協會 賴清德 馬紹爾群島

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