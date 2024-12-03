AIT主席羅森伯格發文送別 賴總統邀來台相見

總統賴清德結束夏威夷過境行程，今天抵達太平洋友邦馬紹爾群島。美國在台協會主席羅森伯格於社群媒體發文送別賴總統，賴總統則回文邀請羅森伯格訪台，期待相見。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，日前於夏威夷檀香山過境，今天抵達太平洋友邦首站馬紹爾群島共和國訪問，會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（LauraRosenberger）在X平台發文標註賴總統表示，很開心能在美麗的夏威夷、畢夏普博物館、夏威夷急難管理署以及亞利桑那號戰艦紀念館招待賴總統，祝福前往馬紹爾群島和吐瓦魯的旅途順遂。

賴總統回覆羅森伯格貼文，並以較親近的方式表示，「謝謝蘿拉的誠摯祝福以及動人的影音訊息」，賴總統也邀請羅森伯格來訪台灣，並期待未來相見的機會。

羅森伯格因產假休至明年1月，賴總統1日抵達夏威夷時，由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表接機並出席僑宴，不過羅森伯格仍親自錄製影片表示，「很榮幸能歡迎我的朋友總統賴清德」。