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賴總統馬紹爾國會演說 盼兩國齊心共創永續未來

中央社／ 馬久羅3日電

總統賴清德今天在馬紹爾國會發表演說，感謝馬紹爾大力支持台灣的國際參與，他也期盼兩國能夠持續交流經驗，攜手因應氣候變遷的挑戰，一起在美麗的太平洋上，發揮海洋子民精神，齊心努力，共創國家永續未來。

賴總統出訪太平洋友邦，今天抵達首站馬紹爾群島共和國訪問，總統會晤馬國國會議長魏斯（BrensonWase，另譯：瓦西）後，在國會發表近20分鐘演說，馬國並透過網路直播。

賴總統在馬國國會發表演說時，先用馬紹爾問候語（Iakwe Aolep!）問好，他說，感謝議長邀請，到馬紹爾群島民意的最高殿堂跟大家見面。今年1月，他當選總統後不久，就與馬國總統海妮（Hilda C. Heine）通話，海妮也在5月率團參加他與副總統蕭美琴就職典禮。

賴總統說，今天到馬紹爾群島深深感受到兩國共享著廣闊的太平洋、豐富的南島文化，更共同懷抱自由民主的價值，並且在各領域密切交流，創造豐富的合作成果。

賴總統表示，台灣俗諺「吃飯皇帝大」是形容沒有比吃飯更重要的事情，這也是他從政以來的核心價值，要讓人民溫飽，安居樂業。

總統說，多年來台灣的技術團在馬紹爾群島，協助開設園藝、畜牧等訓練課程，並且推動營養計畫及食農教育。明年也將協助馬紹爾共和國建置豬隻屠宰場，進一步提升馬紹爾的糧食安全。

賴總統提到，這次訪問將見證馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」落成啟用，這個中心將成為智慧醫療的示範點。未來馬紹爾群島政府大樓興建完成後，更將成為馬久羅市中心的新地標。這些建設都是兩國情誼的象徵，促進交流，也讓人民獲得更好的照顧和服務。

賴總統說，台灣和馬紹爾群島都是海洋國家，深刻體會航運連結的重要性，也瞭解到馬紹爾航空面臨飛機老舊的問題。台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，改善在地航空服務，照顧民眾。

總統說，他非常敬佩馬紹爾群島在氣候變遷議題扮演積極角色，去年兩國完成簽署「台馬氣候變遷調適應變基金」，他上任後，在總統府成立國家氣候變遷對策委員會，期盼台灣和馬紹爾群島能夠持續交流經驗，攜手因應氣候變遷的挑戰。

賴總統說，「出外靠朋友」是台灣重要俗諺。長期以來，馬紹爾群島國會和政府，都大力支持台灣的國際參與，他要代表台灣人民誠摯感謝，也特別感謝海妮總統在今年的太平洋島國論壇、聯合國大會以及COP29，都親自為台灣發聲。

賴總統恭賀馬紹爾群島再次獲選為聯合國人權理事會成員，他說，相信隨著台灣和馬紹爾群島持續深化合作，不僅僅是人權領域，對於聯合國體系各項議題，兩國一定都能夠做出更多貢獻。

總統引用馬紹爾群島國璽上的格言Jepilpilin keEjukaan（齊心努力共創成就）表示，期待台灣和馬紹爾群島一起在美麗的太平洋上，發揮海洋子民的精神，齊心努力，共創國家的永續未來。

氣候變遷 馬紹爾群島

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