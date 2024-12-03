賴清德馬紹爾國會演說 宣布提供優惠貸款助買飛機

賴清德總統出訪太平洋友邦，台灣時間3日到訪馬紹爾群島共和國，他在馬國國會發表演說時宣布，台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空服務，照顧民眾。

賴總統抵達馬紹爾國會後，現場依序奏中華民國國歌以及馬紹爾國歌。馬國國會議長瓦西致詞歡迎並介紹賴總統，隨後賴總統以中文發表演說。澳洲駐馬紹爾大使Paul Wilson、美國駐馬紹爾大使館副館長Lance Posey也參與這場活動。

賴總統表示，感謝馬紹爾群島政府，對中華民國台灣的重視和支持。今年1月，他當選總統後不久，就與馬國總統海妮通話，海妮也在5月率團參加他和副總統蕭美琴副的就職典禮。 今年7月，他也和瓦西訪團會面，再次見證了兩國堅實的合作夥伴關係。

賴總統說，今天他來到馬紹爾群島，更深深感受到，「我們兩國，共享著廣闊的太平洋、豐富的南島文化，更共同懷抱自由民主的價值」，並且在各領域密切交流，創造豐富的合作成果。

賴總統表示，台灣有一句俗諺，「吃飯皇帝大」，形容沒有比吃飯更重要的事情，這也是他從政以來的核心價值，要讓人民溫飽，安居樂業。

他說，多年來台灣的技術團在馬紹爾群島，協助開設園藝、畜牧等訓練課程，並且推動營養計畫及食農教育。「明年我們也將協助建置豬隻屠宰場，進一步提升馬紹爾的糧食安全」。這些計畫都是台灣誠心誠意跟馬紹爾群島各界共同落實對人民的照顧。

賴總統說，這次訪問，兩國將共同見證，馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」落成啟用，這個中心將成為智慧醫療的示範點。未來馬紹爾群島政府大樓興建完成後，更將成為久羅市中心的新地標。這些建設，都是兩國情誼的象徵，促進交流，也讓人民獲得更好的照顧和服務。

談及氣候變遷議題，賴總統說，去年兩國完成簽署，「台馬氣候變遷調適應變基金」，他上任後，在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」，他期盼台灣和馬紹爾群島，能夠持續交流經驗，攜手因應氣候變遷的挑戰。

賴總統，「出外靠朋友」是另一句台灣重要的俗諺。長期以來，馬紹爾群島國會和政府，都大力支持台灣的國際參與。他要代表台灣人民，誠摯感謝各位好朋友的支持，也特別感謝海妮，在今年的「太平洋島國論壇」、聯合國大會、 以及COP29，都親自為台灣發聲。

馬紹爾再次獲選為聯合國「人權理事會」成員，賴總統向馬國恭賀並表示，隨著台灣和馬紹爾群島持續深化合作，不僅僅是人權領域，對於聯合國體系各項議題，「我們兩國一定都能夠做出更多貢獻」。