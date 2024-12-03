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賴總統飛抵友邦馬紹爾 盼為兩國民眾打造更好生活

中央社／ 馬久羅3日電

總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅，約於當地時間中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，由馬國總統海妮及內閣人員接機。賴總統在歡迎禮上致詞表示，期待在接續行程見證兩國合作計畫，共同為雙方民眾打造更好生活。

賴總統出訪今天抵達首站馬紹爾群島共和國，預計會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。

賴總統班機約於當地時間中午抵達，原本雨大風大，不過總統專機抵達前雨勢已停，停機坪鋪上紅毯迎接訪團。賴總統走下專機時，海妮趨前親自為賴總統戴上草編花環，紅毯兩側有學生揮舞中華民國國旗，拉起寫有Iokwe（您好）的布條，歡迎賴總統到訪。

賴總統與海妮隨後在歡迎禮中簡短致詞，海妮說，歡迎賴總統與訪團來到馬紹爾群島，在馬紹爾文化中雨水代表祝福，顯示賴總統的到來代表很多祝福，同時非常榮幸，賴總統首次出訪就來到馬紹爾。語畢後，現場響起掌聲。

海妮說，雙邊關係成熟經歷時間考驗，有信心會持續成長與強健，賴總統及台灣民眾擁有誠摯的心，想要幫助世界上所有人，馬紹爾也很珍惜台灣以及與賴總統的緣分。海妮最後還用中文說「謝謝你」。

賴總統表示，這是他就職後訪問的第一個國家，感謝海妮伉儷、台灣鄉親等人前來接機，如同海妮所說，希望帶來雨量也帶來祝福，這個習俗也跟台灣很像，就是「遇水則發」。

他表示，兩國是如同家人與志同道合的好夥伴，長久以來互相扶持給予最大支持，期待接續的行程見證合作計畫，共同為雙方民眾打造更好生活。

紅毯 馬紹爾群島

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