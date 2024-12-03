出訪第3天 賴總統今將在馬紹爾國會發表演說
賴清德總統首度出訪，當地時間2日結束兩天過境夏威夷行程，下一站前進我國友邦馬紹爾群島。賴總統預計在馬國時間3日會晤馬國國會議長瓦西、在國會發表演說，並會晤馬國總統海妮及內閣部長。
賴總統為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，將馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，過境夏威夷以及關島。
夏威夷過境行程結束，賴總統、隨行官員，與隨行採訪團搭乘不同班機前往馬紹爾。隨行採訪團於夏威夷時間2日凌晨4時許搭機，賴總統則在上午8時啟程。
賴總統抵達馬紹爾後，將會晤馬國國會議長瓦西，隨後在國會發表演說，並會晤馬國總統海妮及內閣部長。此外，賴總統也將出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵，以及晚間海妮總統舉辦的國宴。
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