共軍靜悄悄 國安單位判斷被質疑

賴清德總統出訪南太友邦，過境夏威夷與關島，行前我方國安體系官員透過外媒釋放消息表示，中共可能藉此發動今年第三波軍演「利劍二○二四Ｃ」，但至今台海周邊共軍活動並未出現大規模操演，甚至賴總統出發當日，共機出海規模還少於平日。

民進黨立委賴瑞隆說，賴總統從就職演說、國慶演說到出訪，都維持穩健路線，並釋出希望開放觀光、學生交流等善意，相信北京有感受到。

國民黨立委柯志恩則說，演習必須考量天候等客觀因素，冬季天候不佳，共軍歷來本就很少在此時進行大規模操演；因此，與其讚揚賴總統表達善意使中共不做軍演，更該問恐怕的是國安單位提前釋放中共將軍演消息的判斷有沒有根據？

依國防部每天發布的共軍動態，十一月卅日總統啟程當天，美國並宣布新一批軍售，當天共軍九架飛機出海，飛越海峽中線及延伸線三架次，共艦七艘次、公務船一艘次。