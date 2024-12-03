美學者：台應持續對美軍購

賴清德總統過境夏威夷，當地時間一日赴智庫「東西中心」閉門演說與座談。針對賴總統如何向美方新政府保證台灣重視對美關係？與會學者表示，如果賴總統提及台灣近年來增加國防預算及持續購買美國武器，「將是一個強烈的訊號」。

參與閉門座談的東西中心資深研究員羅伊在會前表示，他期待賴總統重申台灣與美國共享的價值觀，並表達願與即將上任的美國新政府密切合作，尤其是維護地區的和平與繁榮。

羅伊說，他預期川普政府與拜登政府有很多相似處，兩者對中國都採取相當強硬的立場，同時對台灣相當友好。

媒體詢問，賴總統如何向美方新政府保證台灣重視對美關係與合作？羅伊表示，「這將是一個很大的挑戰」，如果賴總統繼續強調台灣與美國共享的共同目標、提及台灣近年來以增加國防預算作為履行承諾的一部分，以及繼續購買美國武器，「這將是一個強烈的訊號」，表明台灣願為自身防衛付出努力。

東西中心院長蘇珊妮表示，東西中心曾於二○一七年和二○一九年兩次接待前總統蔡英文，其中一次是為了慶祝「台灣關係法」簽署四十周年。二○一七年也接待前總統馬英九。

蘇珊妮提及座談現場一幅畫，用夏威夷語來說象徵心臟，這顆心臟也象徵印太地區的心臟，每個人都希望看到印太地區的和平、繁榮與穩定。