美方接機最高禮遇？藍批胡扯

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長接機，媒體報導涉外人士稱「是美方首度在機邊接機，是歷年最高禮遇規格。」國民黨海外部主任陳以信昨質疑「根本胡扯」，前總統馬英九出訪過境美國兩次都由美方親自上機歡迎。

陳以信指出，他曾陪前總統馬英九過境美國兩次。二○一五年七月「久揚之旅」過境波士頓，美國在台協會（ＡＩＴ）主席薄瑞光親自上飛機接機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離去，哪有經過航廈與通關？隔年三月「久安之旅」過境舊金山，接機模式完全相同，都是ＡＩＴ主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員連航廈都沒進去過，只是當時馬英九不會刻意吹捧美方禮遇。

「不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反是讓台灣吃了委屈而不敢張揚。」陳以信說，這位涉外人士為了吹捧台美關係竟不惜公開對國人扯謊。馬英九基金會執行長蕭旭岑也留言：「民進黨政府真是說謊慣了。」

民進黨立委賴瑞隆表示，尊重各界說法，但不可否認賴總統得到美國信任與支持，期盼在此基礎下繼續努力，讓台灣與世界各國關係更加友好，在民主、經濟、產業各方面得到世界重視，所謂「疑賴論、疑美論」都可以停止，台美關係至少在出訪規格上有互信和支持基礎。

賴瑞隆說，若真如陳以信所說，過去幾年過境美國都沒在機邊接機，至少賴總統恢復好的禮遇，聯邦級與地方級政要都在機邊接機，彰顯賴得到美方高度肯定，代表台美關係相當堅固，呼籲國民黨人應以更正面、祝福角度看待。