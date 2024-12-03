聽新聞
0:00 / 0:00

美方接機最高禮遇？藍批胡扯

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導
前總統馬英九（右）出訪過境美國時，時任美國在台協會主席薄瑞光（左）上機歡迎。中央社
前總統馬英九（右）出訪過境美國時，時任美國在台協會主席薄瑞光（左）上機歡迎。中央社

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長接機，媒體報導涉外人士稱「是美方首度在機邊接機，是歷年最高禮遇規格。」國民黨海外部主任陳以信昨質疑「根本胡扯」，前總統馬英九出訪過境美國兩次都由美方親自上機歡迎。

陳以信指出，他曾陪前總統馬英九過境美國兩次。二○一五年七月「久揚之旅」過境波士頓，美國在台協會（ＡＩＴ）主席薄瑞光親自上飛機接機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離去，哪有經過航廈與通關？隔年三月「久安之旅」過境舊金山，接機模式完全相同，都是ＡＩＴ主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員連航廈都沒進去過，只是當時馬英九不會刻意吹捧美方禮遇。

「不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反是讓台灣吃了委屈而不敢張揚。」陳以信說，這位涉外人士為了吹捧台美關係竟不惜公開對國人扯謊。馬英九基金會執行長蕭旭岑也留言：「民進黨政府真是說謊慣了。」

民進黨立委賴瑞隆表示，尊重各界說法，但不可否認賴總統得到美國信任與支持，期盼在此基礎下繼續努力，讓台灣與世界各國關係更加友好，在民主、經濟、產業各方面得到世界重視，所謂「疑賴論、疑美論」都可以停止，台美關係至少在出訪規格上有互信和支持基礎。

賴瑞隆說，若真如陳以信所說，過去幾年過境美國都沒在機邊接機，至少賴總統恢復好的禮遇，聯邦級與地方級政要都在機邊接機，彰顯賴得到美方高度肯定，代表台美關係相當堅固，呼籲國民黨人應以更正面、祝福角度看待。

台美關係 疑美論 美國在台協會 蕭旭岑 薄瑞光 賴清德 賴瑞隆 陳以信 馬英九

延伸閱讀

賴清德抵夏威夷AIT登機歡迎是最高禮遇？藍營批胡扯

朱立倫稱總統出訪未過境美本土是遺憾 綠委：繞路才奇怪

禁團令責任踢皮球 賴瑞隆批對岸預設條件、限制

英國會通過2758決議不涉及台灣 綠委籲立院勇敢發聲

相關新聞

夏威夷智庫演說 賴總統提台灣3積極行動

賴清德總統在夏威夷東西中心（ＥＷＣ）發表閉門演說與座談，提出台灣有三個積極行動，包括落實強化自我防衛在內的和平四大支柱行...

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅

賴清德總統出訪過境夏威夷，當地時間一日上午與美國眾議院前議長裴洛西等政要通話或視訊。總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統與裴洛...

觀察站／不斷凸顯台美關係 隔空回應川普

賴清德總統過境夏威夷，透過到美國智庫演說、座談，傳遞台灣致力強化國防，也強調台美對印太區域和平的「共同承諾」。除了感謝拜...

共軍靜悄悄 國安單位判斷被質疑

賴清德總統出訪南太友邦，過境夏威夷與關島，行前我方國安體系官員透過外媒釋放消息表示，中共可能藉此發動今年第三波軍演「利劍...

美學者：台應持續對美軍購

賴清德總統過境夏威夷，當地時間一日赴智庫「東西中心」閉門演說與座談。針對賴總統如何向美方新政府保證台灣重視對美關係？與會...

美方接機最高禮遇？藍批胡扯

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長接機，媒體報導涉外人士稱「是美方首度在機邊接機，是歷年最高禮遇規格。」國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。