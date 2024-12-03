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觀察站／不斷凸顯台美關係 隔空回應川普

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統1日在夏威夷智庫東西中心發表談話。路透
賴清德總統1日在夏威夷智庫東西中心發表談話。路透

賴清德總統過境夏威夷，透過到美國智庫演說、座談，傳遞台灣致力強化國防，也強調台美對印太區域和平的「共同承諾」。除了感謝拜登政府，可能更期盼獲得即將上台的川普新政府「關愛的眼神」。

我國元首出訪友邦，「過境外交」向來是重中之重。賴清德去年擔任副總統時出訪友邦巴拉圭，去程及回程分別過境紐約與舊金山。此次是他首度以總統身分進行過境外交，如何和美方打交道，美中雙邊都高度關注。

向來以「美國優先」為核心價值的川普，選前就表示，台灣若要美國保護就應支付「保護費」。川普也曾多次稱台灣「偷走」了美國的半導體生意。在台美關係上，川普就任後是否或如何「履行」選前政見及言論，是賴政府的重要挑戰。

賴總統在美國智庫強調，台灣會持續強化自我防衛、加強經濟安全，台美雙方也共同合作，彰顯台灣對於自身安全的承諾；他也指出，台灣積極在全球供應鏈中做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業，台美夥伴關係不僅強化這些作業，也展現台灣值得信任、可靠夥伴的戰略重要性。這些說法，也算隔空對川普做了回應。

賴總統首度出訪前夕，外媒引述我政府匿名官員說法，指中國大陸可能在總統出訪之際軍演。我方官員這樣的舉措，除了凸顯大陸對我的打壓，更是希望引起對中一向戒慎的川普團隊注意。

賴總統過境時不斷談及、凸顯「台美關係」，一定程度上是回應川普過去一段時間對台灣的「指教」，同時也是向美國新政府傳遞希望台美關係持續維繫、美國繼續挺台的強烈訊號。只不過，川普行事風格被認為「難以預測」，接下來的美中台三角關係如何維持平衡，賴政府必須有全盤的因應方式。

半導體 台美關係 夏威夷 川普 美國 賴清德 軍演

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