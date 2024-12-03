聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅

聯合報／ 特派記者周佑政／檀香山報導

賴清德總統（右）過境美國夏威夷，一日與美國聯邦眾議院前議長裴洛西通電話；駐美代表俞大㵢（左）、外交部長林佳龍（中）也在場。圖／總統府提供
賴清德總統（右）過境美國夏威夷，一日與美國聯邦眾議院前議長裴洛西通電話；駐美代表俞大㵢（左）、外交部長林佳龍（中）也在場。圖／總統府提供
賴清德總統出訪過境夏威夷，當地時間一日上午與美國眾議院前議長裴洛西等政要通話或視訊。總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統與裴洛西談及台美雙重課稅；裴洛西則表示，台灣在美國國會享有跨黨派支持，她也提到支持台灣參與國際組織。

總統府方面並未公布賴總統與裴洛西以外人士的通話資訊，但據了解，賴總統循往例在元首過境美國時與美方政要通話，對象包括長期友台的數名國會議員，他們大多提及台美共享自由、民主等價值，且美國對台灣的支持是跨黨派共識。

郭雅慧表示，賴總統與裴洛西通話約廿分鐘，雙方針對半導體、ＡＩ產業及中國對台軍事威脅等議題交換意見。裴洛西表示，歡迎賴總統造訪美國，也再次恭賀勝選，預祝賴總統此行訪問三個太平洋友邦及再過境關島一切都能順利，她希望下次有機會與國會同事跟賴總統互動。

郭雅慧說，雙方也談到台美雙重課稅，裴洛西提及避免雙重課稅的重要性，希望協助台灣，趕快完成立法。

我財政部官員說，雙方財政部近期就台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會也正積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。

談到台灣重要性，裴洛西讚揚台灣人民非常有勇氣，尤其是對自由民主的承諾及經濟發展的成功，她認為在印太區域若沒有台灣，對區域安全與全球經濟會帶來難以想像的後果。

郭雅慧轉述，裴洛西也表示支持台灣參與國際組織，她曾向世界衛生組織（ＷＨＯ）洽提，未來也會持續幫助台灣在各式國際組織的參與。

另外，賴總統於當地時間一日下午參訪電影「侏羅紀公園」拍攝地「古蘭尼牧場」；根據總統府提供的拍攝畫面，賴總統由牧場總裁摩根陪同乘坐多功能越野車參訪侏羅紀世界碉堡、電影「金剛：骷髏島」拍攝地點及低地營區，感受當地文化歷史風貌。

賴總統訪團預計在當地時間二日清晨五時廿分搭機離開夏威夷，前往此行將訪問的第一個太平洋邦交國馬紹爾群島，將會晤馬國國會議長瓦西、在國會發表演說，並會晤馬國總統海妮及內閣部長。賴總統也將出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式，以及「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵。

半導體 印太 夏威夷 美國 裴洛西 賴清德 邦交國

延伸閱讀

裴洛西與賴總統通話 強調台灣不可或缺

夏威夷智庫政策座談 賴總統：台灣最大挑戰是中國威脅

過境夏威夷 賴總統與裴洛西通話20分鐘

賴總統過境夏威夷 將赴「東西中心」8分鐘全英文演說

相關新聞

夏威夷智庫演說 賴總統提台灣3積極行動

賴清德總統在夏威夷東西中心（ＥＷＣ）發表閉門演說與座談，提出台灣有三個積極行動，包括落實強化自我防衛在內的和平四大支柱行...

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅

賴清德總統出訪過境夏威夷，當地時間一日上午與美國眾議院前議長裴洛西等政要通話或視訊。總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統與裴洛...

觀察站／不斷凸顯台美關係 隔空回應川普

賴清德總統過境夏威夷，透過到美國智庫演說、座談，傳遞台灣致力強化國防，也強調台美對印太區域和平的「共同承諾」。除了感謝拜...

共軍靜悄悄 國安單位判斷被質疑

賴清德總統出訪南太友邦，過境夏威夷與關島，行前我方國安體系官員透過外媒釋放消息表示，中共可能藉此發動今年第三波軍演「利劍...

美學者：台應持續對美軍購

賴清德總統過境夏威夷，當地時間一日赴智庫「東西中心」閉門演說與座談。針對賴總統如何向美方新政府保證台灣重視對美關係？與會...

美方接機最高禮遇？藍批胡扯

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長接機，媒體報導涉外人士稱「是美方首度在機邊接機，是歷年最高禮遇規格。」國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。