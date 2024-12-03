在夏威夷發表閉門演說 總統：最大挑戰是中國威脅

賴清德總統出訪過境夏威夷第二天赴智庫「東西中心」（EWC）發表閉門演說與座談，他提及台灣目前最大的挑戰是中國威脅，並拋出三項積極行動：台灣將落實和平四大支柱行動方案、在全球供應鏈中做出貢獻、致力確保台海與印太地區和平穩定與繁榮。

夏威夷當地時間1日上午，賴總統則與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西等政要通話，裴洛西在與賴總統約20分鐘通話中強調，印太區域若沒有台灣，對區域安全與全球經濟會帶來難以想像的後果。

賴總統在「東西中心」以全英文發表約八分鐘閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」，他強調，台灣對於印太區域及全球有「三個積極行動」。

賴總統說，第一，台灣積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結、促進對話交流。近年台美雙方共同合作，彰顯台灣對自身安全承諾，以及台美兩國對印太地區和平的共同承諾。

第二，賴總統說，台灣積極在全球供應鏈裡作出貢獻，尤其是半導體等高科技產業。台美夥伴關係不僅強化這些產業，也展現台灣做為值得信賴、可靠夥伴的戰略重要性。

第三、賴總統表示，台灣積極致力於確保台海及印太地區和平、穩定與繁榮。持續透過公共衛生、農畜漁牧及氣候轉型等領域透明合作方式履行承諾；也將持續強化自我防衛，並和理念相近國家密切合作，堅守「實力帶來和平」的共同理念，捍衛自由、民主和法治的普世價值。

賴總統演說後進行座談會，由東西中心院長蘇珊妮主持，AIT前主席莫健與東西中心前院長魏理庭與談，美國新總統川普前一次執政時的國務院亞太助卿史達偉也在台下聆聽。

總統府發言人郭雅慧轉述，有與會者問賴總統，接下來四年、八年如何引領台灣。賴總統回應，台灣目前最大挑戰是中國威脅，台灣人民在應對中國威脅上，都是有秩序、穩定的；而他作為台灣總統，對未來整體國家發展規畫有三個使命感。第一是維持國家生存發展；第二是強化國防力量；第三則是要照顧2,300萬人生活。