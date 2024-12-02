中共因賴總統善意而未軍演？藍委：政府放話自稱自讚

賴總統出訪南太平洋友邦，去程回程分別過境夏威夷與關島。出發之前，國安體系官員就向外媒表示，中共可能在總統出訪期間，繼先前的「利劍2024」A、B演習後，再度發動利劍2024C。總統府隨即回應，對岸以此為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁。

然而目前為止，台海周邊的共軍活動，並未出現任何異常。民進黨立委賴瑞隆認為，可能是賴總統言行克制穩健，對方感受到我方善意。國民黨立委則質疑，匿名放話的國安官員，根本是自稱自讚，所謂「利劍2024C」說法是否真有所本？

立委柯志恩說，發動演習必須考量天候等客觀因素，冬季本就不適合大規模操演，以往共軍就很少在此時進行。因此與其讚揚賴總統表達善意使中共不做軍演，更該問的是，國安單位提前釋放中共將要軍演的消息，如此判斷到底有沒有根據？

立委黃健豪質疑，此舉像是「國安人士」在打預防針，先營造賴總統不畏艱難的形象；從另外一個角度來看，表示我方對中共軍方的動態掌握不精確，這才是需要檢討之處。