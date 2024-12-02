華爾街日報：賴總統釋訊號 盼川普政府繼續支持台灣

華爾街日報報導，台灣總統賴清德在訪美期間發表演說以及與美國政治人物的會面釋出訊息，表明希望即將上任的川普政府能與拜登政府同樣支持台灣。

在夏威夷之行的第二天，賴清德與眾議院前議長裴洛西在內的幾位美國政界人士舉行遠距會議，並發表主題演講，似乎是回應美國候任總統川普對台灣的一些批評。

台灣獲得拜登的強力支持，但川普對台北發表一些批評，對於他將如何應對中國侵略帶來不確定性。

川普曾公開呼籲台灣花更多錢來防禦中國威脅，並指責台灣晶片製造商搶走美國人的工作機會。

在以英語發表的閉門演講中，賴清德似乎回應了其中一些批評，他提出加強台灣自衛的計畫，還承諾與美國深化在半導體產業的合作。

台灣大學國發所助理教授南樂表示，賴清德今年上任以來，一直致力於延續其前任的努力，使台灣與華盛頓緊密結合。

南樂說，「看起來還是老樣子，如果有人擔心賴清德是否會說一些挑釁的話，這就是他可能不會說的保證」。

在賴清德啟程的前一天，拜登政府批准第18次對台軍售，包括美國製造的F-16戰機備件和先進雷達等設備。這項軍售引起北京抗議。

在1日的演講中，賴清德強調台灣與美國在半導體產業的合作，並表示台灣是美國「值得信賴與可靠的夥伴」。

賴清德的發言人表示，在夏威夷訪問期間，賴清德與包括裴洛西在內的民主黨和共和黨重量級人物進行數次私人通話，討論從中國軍事威脅到半導體等問題。

2022年時任眾院議長裴洛西訪問台灣，成為四分之一世紀以來訪台的最高級別美國官員。她此行引起中國憤怒反應，以飛彈、戰機和軍艦包圍台灣軍演一周。

離開夏威夷後，賴清德將抵達馬紹爾群島，之後將訪問吐瓦魯和帛琉。這三個太平洋國家是台灣僅存的幾個邦交國之一。賴清德回國前，預定於12月4日過境關島。