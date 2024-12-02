裴洛西與賴總統通話 強調台灣不可或缺
美國國會再次表達堅定挺台意志！總統賴清德率團訪問太平洋三友邦，2日展開在夏威夷第二天的行程，上午他與美國聯邦眾議員裴洛西通電話；總統府發言人郭雅慧轉述內容指出，裴洛西強調，若印太區域沒有台灣，對區域安全及全球經濟，會帶來難以想像後果。
協助解決雙重課稅
郭雅慧指出，裴洛西與賴清德通話時，先是恭賀賴清德勝選，預祝到馬紹爾等三友邦、過境關島的旅程，一切都能順利，希望下次有機會跟國會訪台時，能夠跟賴總統互動。她說，雙方談到台美雙重課稅；裴洛西提到，在美國國會，台灣享有跨黨派支持，也了解避免雙重課稅的重要性，希望能夠助台灣趕快完成立法。
談到台灣重要性，裴洛西則是讚揚台灣人民非常有勇氣，尤其對自由民主的承諾及經濟發展的成功，若印太區域沒有台灣，對區域安全及全球經濟，會帶來難以想像的後果。裴洛西提到，她支持台灣參與國際組織，也曾向WHO洽提，未來也會持續參與；兩人也在參與國際組織議題上交換意見。
關鍵議題深入交流
此外，裴洛西還提到，八零年代她就來到台灣，對台灣有好印象，台灣目前在半導體供應鏈扮演關鍵角色，她是感到驕傲的；郭雅慧說，雙方針對半導體產業、AI及中國對台灣軍事威脅，雙方都有交換意見，講了約20分鐘，氣氛融洽。
至於與還有與哪些政治人物視訊、電話，郭雅慧說，都是老朋友、跨黨派也都有，基於雙方默契，有幾位分別打電話跟打照呼跟互動，但過境打電話是慣例，不會公布細節。
賴總統的「繁榮南島 智慧永續」出訪旅程接下來將前往馬紹爾群島、吐瓦魯，過境關島後再前往最終站帛琉，最終在6日返國。
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