快訊

好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

賴總統參訪古蘭尼牧場 搭越野車體驗侏儸紀電影冒險

中央社／ 檀香山1日電
總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅首站過境美國夏威夷，當地時間1日下午賴總統出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談，並致詞。圖／總統府提供（中央社）
總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅首站過境美國夏威夷，當地時間1日下午賴總統出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談，並致詞。圖／總統府提供（中央社）

總統賴清德出訪南太3友邦，過境夏威夷最後一個行程，在AIT執行理事藍鶯陪同下，參訪古蘭尼牧場，總統搭乘多功能越野車參訪電影侏儸紀世界碉堡、金剛骷髏島拍攝地點及低地營區，欣賞夏威夷自然風景，及感受當地文化歷史風貌。

賴總統將展開訪問太平洋3友邦第一站馬紹爾群島共和國，夏威夷當地時間1日下午（台北時間2日上午）在AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人陪同下，參訪「古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）」，體驗夏威夷豐富的自然美景與歷史風情。

總統抵達後，在牧場總裁摩根（John Morgan）迎接陪同下，乘坐多功能越野車參訪侏儸紀世界碉堡、金剛骷髏島拍攝地點及低地營區，欣賞夏威夷自然風景，及感受當地文化歷史風貌。

與會人士表示，古蘭尼牧場位於夏威夷歐胡島東北部，為結合自然風光、歷史文化和娛樂體驗的多功能私人自然保護區，1970年獲列名於美國內政部國家史蹟名錄。牧場以致力於環境永續及保存當地文化而聞名。

總統及訪團成員預計台北時間2日深夜11時離開夏威夷，結束過境兩天行程，專機將轉往馬紹爾群島共和國進行國是訪問。

總統將會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C.Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。

出訪 夏威夷 賴清德

延伸閱讀

賴清德花圈署名中華民國總統 李彥秀：符合零意外承諾

拜登特赦兒子 川普：應特赦1月6日抗議人士

夏威夷智庫全英文演說 賴總統提台灣對全球3個積極行動

夏威夷智庫政策座談 賴總統：台灣最大挑戰是中國威脅

相關新聞

過境夏威夷 賴總統與裴洛西通話20分鐘

賴清德總統出訪過境夏威夷的第二天上午，與美國眾議院前議長裴洛西等美方「老朋友」通話。總統府發言人郭雅慧表示，裴洛西提及，...

賴總統出訪 國安體系預告「利劍2024C」軍演目前尚未發生

賴清德總統於11月30日出訪，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，12月1日（當地時間30日）在美國檀香山發表講話。行前我方...

賴總統參訪古蘭尼牧場 搭越野車體驗侏儸紀電影冒險

總統賴清德出訪南太3友邦，過境夏威夷最後一個行程，在AIT執行理事藍鶯陪同下，參訪古蘭尼牧場，總統搭乘多功能越野車參訪電...

賴清德花圈署名中華民國總統 李彥秀：符合零意外承諾

賴清德總統出訪過境夏威夷，台灣時間1日前往美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬花圈，花圈上的署名為「中華民國（台灣）總統賴清...

夏威夷智庫全英文演說 賴總統提台灣對全球3個積極行動

賴清德過境夏威夷第二天，當地時間12月1日下午，前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）政策座談，他在閉門演說中提及，台灣對...

夏威夷智庫政策座談 賴總統：台灣最大挑戰是中國威脅

賴清德過境夏威夷第二天，當地時間12月1日下午，前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）閉門政策座談與演說。賴總統回應與會者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。