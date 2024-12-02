賴總統參訪古蘭尼牧場 搭越野車體驗侏儸紀電影冒險
總統賴清德出訪南太3友邦，過境夏威夷最後一個行程，在AIT執行理事藍鶯陪同下，參訪古蘭尼牧場，總統搭乘多功能越野車參訪電影侏儸紀世界碉堡、金剛骷髏島拍攝地點及低地營區，欣賞夏威夷自然風景，及感受當地文化歷史風貌。
賴總統將展開訪問太平洋3友邦第一站馬紹爾群島共和國，夏威夷當地時間1日下午（台北時間2日上午）在AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人陪同下，參訪「古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）」，體驗夏威夷豐富的自然美景與歷史風情。
總統抵達後，在牧場總裁摩根（John Morgan）迎接陪同下，乘坐多功能越野車參訪侏儸紀世界碉堡、金剛骷髏島拍攝地點及低地營區，欣賞夏威夷自然風景，及感受當地文化歷史風貌。
與會人士表示，古蘭尼牧場位於夏威夷歐胡島東北部，為結合自然風光、歷史文化和娛樂體驗的多功能私人自然保護區，1970年獲列名於美國內政部國家史蹟名錄。牧場以致力於環境永續及保存當地文化而聞名。
總統及訪團成員預計台北時間2日深夜11時離開夏威夷，結束過境兩天行程，專機將轉往馬紹爾群島共和國進行國是訪問。
總統將會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C.Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。
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