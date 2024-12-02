夏威夷智庫全英文演說 賴總統提台灣對全球3個積極行動

賴清德過境夏威夷第二天，當地時間12月1日下午，前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）政策座談，他在閉門演說中提及，台灣對印太區域與全球的三個積極行動，包括將積極落實和平四大支柱行動方案、積極在全球供應鏈中做出貢獻，以及積極致力於確保台海與印太地區的和平穩定與繁榮。

這場座談由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum） 主持，與談人是AIT前主席莫健（James Moriarty），以及東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。賴總統先以英文發表「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」約8分鐘的演說。

總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統強調，台灣對印太區域與全球的三個積極行動，第一，台灣積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結以及促進對話交流。其中，台灣致力強化國防、全社會防衛，在總統府成立全社會防衛韌性委員會，近年來台美雙方也共同合作，彰顯台灣對於自身安全的承諾，還有台美兩國對印太區域和平的共同承諾。

第二，賴總統表示，台灣積極在全球供應鏈中做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業，台美夥伴關係不僅強化這些作業，也展現台灣作為值得信任、可靠夥伴的戰略重要性。總統提到，台灣跟理念相近的國家，積極合作，充分體現出台灣運用自身專業知識，為全球發展作出貢獻。

第三，賴總統說，台灣積極致力於確保台海與印太地區的和平穩定與繁榮，不僅透過公共衛生，還有漁牧、氣候轉型等領域，用透明的方式合作、履行承諾，也促進台灣與太平洋友邦緊密的友好關係，希望達到智慧永續、民主永續、邦誼永續三個永續目標。

賴總統也指出，同時台灣也將繼續強化自我防衛能力，跟理念相近國家密切合作，「我們堅守實力帶來和平的共同理念」，也捍衛自由民主與法治的普世價值。