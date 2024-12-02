夏威夷智庫政策座談 賴總統：台灣最大挑戰是中國威脅

賴清德過境夏威夷第二天，當地時間12月1日下午，前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）閉門政策座談與演說。賴總統回應與會者提問時表示，台灣目前最大的挑戰是中國威脅；他作為台灣總統，對於台灣未來整體國家發展規畫有三個使命感。

這場座談會後也開放問答，總統府發言人郭雅慧轉述，有與會者提問，賴總統接下來四年、八年如何引領台灣、願景為何？賴總統回應，他認為台灣目前最大的挑戰是中國威脅，台灣人民在應對中國威脅上，都是有秩序、穩定的；而他作為台灣總統，對於台灣未來整體國家發展規畫有三個使命感。

賴總統表示，第一是，維持國家的生存發展，第二是強化國防力量，不論是國防自主、對外軍事採購或跟民主陣營彼此合作，都是重要的。第三是，要照顧2300萬人的生活、要照顧弱勢民眾，他深信一個偉大的國家，就是這個國家要善待任何一個人，在國家內都可以生存。

賴總統說，他希望未來的台灣是「走進世界、可以站在世界的舞台」，如果台灣對世界的和平、穩定與繁榮，能做出貢獻，世界談到台灣會認為台灣是一個良善、好的國家。

也有人提問，台灣人對自己的看法？ 並提及台灣棒球獲得12強賽世界冠軍。賴總統回應，台灣民眾的想法是，在國際上獲得世界冠軍，全台灣不分族群、大街小巷都很開心，「我們因為長期受到壓迫」，球賽或各式各樣比賽在國際上有好的表現，凝聚力很強 。